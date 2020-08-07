【TikTok拆骨】微軟傳尋求收購Tiktok全球業務 字節跳動：消息不實（第二版）

▲ 微軟據報打算收購TikTok的全球業務。

外電引述消息指，微軟（美︰MSFT）正尋求收購TikTok在全球各地的業務，包括在印度和歐洲的業務。此前微軟僅表示，正在 洽商收購 TikTok 在美國、加拿大、澳洲和新西蘭的業務。

TikTok母公司字節跳動回應內地媒體表示，消息不屬實。

美國總統此前要求字節跳動拆售TikTok控制權，並定下9月15日的「死綫」。同時，美國政府將採取行動，以釋除TikTok可能將美國用戶資料交給中國政府的疑慮。微軟目前正洽購 TikTok，一旦談判失敗，TikTok恐遭美國封殺。

外電引述一位熟悉字節跳動亞太業務的人士表示，微軟之所以想收購TikTok全球業務而非個別地區，是因為很難將人力資源等後勤職能分拆，亦無法確保不同國家的TikTok用戶能夠在去到另一國家時，仍能使用該程式。

消息稱，目前微軟將有一年的時間將TikTok與 字節跳動分拆 ，並解決美國政府對TikTok數據安全性的擔憂。

（第二版更新字節跳動回應）

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編輯︰侯景成