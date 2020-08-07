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【中美角力】中國防長魏鳳和 促美避免局勢升溫危險舉動

即市財經 08:40 2020/08/07

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中美緊張關係升級，新華社報道，國務委員兼國防部長魏鳳和，3日應約和美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）通電話。

雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換了意見。

魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

埃斯珀說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

美國1架E-8C偵察機前日（周三）晚經台灣南方進入南海上空偵察，晚上9時許更抵近廣東，一度距離中國領海基綫不足60海里。

這是近期首次在夜間發現E-8C偵察機飛近廣東。上個月已先後有7架次E-8C前往廣東。分析認為，美軍頻繁出動戰略級偵察機飛近中國，是在升級戰場建設和進行實質的電子對抗。

埃斯珀周三曾表示，在新冠肺炎疫情期間，中國變得更具「侵略性」，形容中國構成的威脅並非區域性，而是全球性。他說，不認為中國是避不開的威脅，「不會和他們打起來」，但美國必須在軍事等多個領域和中國展開更激烈的競爭。

責任編輯：李勝君

軍事 美國 疫情 國防 美軍 美國國防部 新冠肺炎疫情
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