【騰訊持股】Epic Games完成新一輪融資 估值達1350億元

▲ Epic Games估值達到1350億港元。

外電報道，騰訊 （00700） 持有主要股權的遊戲公司Epic Games表示，公司經過最新一輪17.8億美元（約139億港元）的融資後，其最新估值達173億美元（1349億港元）。報道指，本輪融資中索尼（Sony）以2.5億美元入股，成為戰略投資者。

據報本輪融資除了增發新股外，亦有新投資者向原股東收購股權。Epic宣布，有多位新投資者已入股該公司，其中包括貝萊德（BlackRock），富達（Fidelity），Lightspeed Venture Partners、普信（T. Rowe Price）等。

該公司表示，目前Epic Games由創始人兼行政總裁Tim Sweeney繼續擁有公司的控制權。

據此前Tim Sweeney表示，騰訊擁有Epic Games接近一半股權。

據 Nielsen統計， Epic Games旗下熱門遊戲《Fornite》為2019年全球收入最高的電腦遊戲。另外，Epic Games研發的遊戲開發引擎《虛幻》亦廣為遊戲開發商所採用。網易 （09999） 旗下多款熱門遊戲亦採用了《虛幻》引擎。

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編輯︰侯景成