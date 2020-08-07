【新股IPO】泰格醫藥首日掛牌先升後回　一手帳面賺1330元

泰格醫藥（03347）首日掛牌表現先高後低，開巿報119元，較招股價100元升19％，惟後勁乏力，隨大巿回落，低見110.1元，收市報113.3元，升13.3%；全日成交3390萬，成交額39.27億元，每手帳面賺1330元。

相關文章: 【新股IPO】泰格醫藥3347今招股 入場費10101元

泰格醫藥公開發售部份錄得超額認購410倍，凍結資金達2,465億元，其中認購一手人數達13.2萬人，惟一手中籤率僅5%，投資者需認購60手方穩獲一手。該股以上限100元定價，招股價介乎每股88至100元，集資94.2億至107.1億元；銀證券、海通國際、中信証券及中金為聯席保薦人。

相關文章: 【新股IPO】泰格醫藥超購400倍 100元上限定價

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ】

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！