【利財筆記】林本利：失業率屬滯後指標

今年5月，統計處公布2月至4月的失業率，由之前的4.2%大幅上升至5.2%，失業人數由16萬人增加至20萬人。消息公布後，投資者擔心疫情重挫經濟，恒指有機會再大跌，甚至跌穿3月19日今年最低位21139點。

筆者之前已撰文指出恒指屬領先指標，反映未來經濟走向；至於失業率，則屬滯後指標，顯示經濟近況。特別是政府公布的失業率，是以過去3個月的平均數字計算，由蒐集和整理數據到公布時又相差近一個月，故此只能反映2個到4個月前的經濟狀況，對預測恒指未來走向幫助不大。

今年3月全球疫症大爆發，恒指很快便由25000點急插至21000點水平，不少人預期第二季（4月至6月）經濟情況更惡劣，經濟將大幅萎縮，失業率飇升，到時恒指會跌得更多，甚至跌至17000點。但正如之前所說，即使第二季經濟數據會很差，這亦應已反映在3月時的恒指跌幅中。隨着各國各地政府推出救市措施，不斷派錢和大印銀紙，經濟情況將好轉，股市很大機會從低位顯著回升。

政府的失業率以三個月平均數字計算，筆者喜愛參考最後一個月的數字，看看經濟是否持續向下，抑或已經好轉。就以2018年2月至4月之後的數據來解釋，由於失業率一直維持在2.8%，直至2019年4月至6月，故此每個月的失業率應維持在2.8%（經季調）。但到2019年5至7月，香港經濟開始受到反修例示威影響，失業率升至2.9%。若要5至7月的失業率較之前升0.1%，7月的失業率必須升至3.1%，才可以令三個月的平均數由2.8%升至2.9%，即（2.8% +2.8%+3.1%）÷3=2.9%。

打擊較沙士時大

筆者透過上述方法去推算每個月的失業率，在今年2月至4月，失業率升至5.2%，較1月至3月的4.2%上升1個百分點。要失業率上升1個百分點，4月的失業率便要高達7%才可以達到。雖然3月至5月和4月至6月的失業率持續上升至5.9%和6.2%，但其實5月及6月的單月失業率已回落，經濟已好轉，是入市的好時機。若非7月初疫症在香港及其他國家再度爆發，失業率本應在4月時已見頂，恒指可望持續向上。

今次疫症令失業率上升至4月至6月的6.2%，失業人數達到24萬人，仍然較2003年4月至6月沙士期間8.5%的失業率和30萬人失業為低。然而，倘若考慮到勞動人口由今年初的392萬下跌至386萬（即6萬人離開勞動市場），以及就業不足人數由5萬人增加至14萬人（增加9萬人），以及大量打工仔面對減薪，放無薪假等因素，其實今次疫症對經濟的打擊較沙士時更大。

還望疫症早日結束，讓香港及世界各地人民回復正常生活，並在疫症中吸取教訓，懂得愛護生態環境，注意健康，小心防疫。

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