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【趣話財經】今年香港第一隻十倍股　美蘭空港股價仲有得衝上雲霄？

股樓投資 14:15 2020/08/07

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講起今年最強港股，非美蘭空港 （00357） 莫屬，由上年年底收入5.53元，升至昨日（6日）高位60元，升幅達到10倍，冠絕香港股市。

美蘭空港主要經營海南省海口市美蘭國際機場內航空及非航空業務，屬免稅概念股之一，而旗下美蘭機場是內地首間擁有離島免稅店的機場。自從2020年7月開始，海南實施新的免稅政策，大量無法到海外購物的中國旅客，改去海南掃貨。根據海關數據，7月首27日，免稅銷售金額及購物旅客人次按年升2.3倍及42.7%，人均消費達到8000元人民幣。

大摩及中金都唱好該股，前者認為美蘭空港成為國際樞紐機場，後者則預計海南省免稅銷售額在第四季將進一步提高。

美蘭空港昨日單日股價升逾兩成，正式成為十倍股後，今日股價回落近5%。短期內可否追入？筆者就認為只要疫情持續，內地居民無法到海外旅遊，美蘭空港仍然有炒作空間，但長遠來說，一旦旅遊恢復正常，內地旅客就未必只去海南島啦﹗

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撰文 : 謝克迪, CFA

機場 海南省 海口市 銷售 疫情 香港股票 美蘭空港（00357）
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