【Kawaii生活百貨@iM網欄】回顧美好青春 事業及目標由追星開始

你有沒有偶像？有沒有追過星？

我幾歲時不是追星而是追電視台，媽媽參加了麗的電視的「下午茶」遊戲環節中了獎，要到電視台領獎，我無聊周圍行，看到不同廠拍劇集的不同場景覺得非常有趣，那時候立志可以入電視台工作。第二次到電視台便是到Tvb，那次不能入電視台參觀，只是在門外梁朝偉派簽名海報。之後我每年都參加台慶大抽獎，有兩次都被抽到入電視城爭樓爭車！

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到十多歲時開始知道什麼是喜歡的感覺，才有喜歡偶像，就開始追星。最初是陪妹妹去追陳慧嫻，第一次未夠年齡入到disco(因為慧嫻歌迷會借了場地舉行生日會)覺得很新奇，之後又入了勁歌金曲錄影唱「千千闕歌￼」，記得歌迷會會長說要我們不停叫慧嫻的名字，那種記憶還在我腦海裏，另一開心的原因是可以入電視台錄影廠。在慧嫻的活動中，第一次見到當時剛出道的李克勤，就是這樣他就成為了我第一位男偶像。

入了電台工作後，重遇偶像們，跟他們相認後，他們都很照顧我，很多活動也找回我主持，當然我最大的福利就是以往買的所有CD雜誌，一次過請他們幫忙簽名。

從前媽媽都擔心我追星會影響學業，反而我沒有，因為我有目標，每次考得好成績就獎勵自己去追星。

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入了電台之後就沒有偶像了，電視台電台是我工作的地方、明星歌手是我訪問的對象，認識他們多了有些也變了朋友，電台電視台去多了，什麼地方也去過，但我感恩我可以收小時候好奇的想探索的，變成了我的工作，有人說你要愛你自己的工作才能「做好呢份工」，我好愛我自己的工作，你們呢？

作者_Kawaii簡介：

節目主持人、經理人，喜愛到處吃、到處買，到處享受、分享生活所有；有平有貴，有著數、有質素。

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