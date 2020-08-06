【百萬Blogger】止凡：貧富不公平的遊戲

平常大眾都會抽股票IPO，很多時雖會賺，但始終要看定價、市況與集資情況而定。日前跟銀行客戶經理傾偈，他指債券IPO則不同，能以折讓價優先認購，上市後於二手市場賣出就能輕鬆賺錢，成功率極高。債券IPO只招待高資產客戶，大眾很少能接觸。其實有錢人一直在玩這樣的遊戲，公平嗎？

「必賺產品何解會到你手？」這概念適用於基金產品，一般市民買基金很少贏錢，便以為基金經理總是無實力。其實真正有料的基金又怎會輕易給散戶買到？更別說一些銀行小職員推銷給小客戶的一類。

股票正股與衍生工具

投資當然講回報，但很多人忽略了重點，指的回報是計及風險成本後的回報。散戶所接觸的投資項目，當中有不少風險成本被計入。有錢人喜歡（或有能力）投資一些非常接近原始產品的項目，少了風險成本，贏面增加。越遠離原始項目，就承受着越多風險成本。不少人有個錯覺，本金少應該買衍生工具，因它往往比正股升得更快。比較「正股5倍槓桿的衍生工具」與「低息成本融資去自制5倍槓桿投資正股」，前者有很多隱藏風險成本，例如輪商、證商的營運風險、不平等的公式（有時正股升跌，其衍生工具未必同步）等。後者則是實質、透明、可控的風險成本，少點成本就能推高回報。很多時散戶喜愛的衍生工具，更可能是富人的保險，用以保障富人財產的工具。

直債與迷債

由於金額問題，散戶有時很難買到原始項目，例如直債入場費一般為10萬至20萬美元或更多，未夠入場費惟有考慮買斬債、迷債或債基。斬債是把直債斬為較小部分方便交易，發行商收取當中一點債息作行政成本。迷債自金融海嘯之後，相信無人不懂其風險問題吧。債基是一個基金，基金公司有機會清盤，操盤有機會人為出錯，這都是風險。原始項目是一支直債，唯一風險考慮在於該發債公司的還款能力，越遠離原始項目，承受越高的風險成本。

黃金與紙黃金、黃金ETF

黃金不能產生現金流，很多時投資者買來作風險對冲，萬一出現嚴重事件時資產有個保障。若不買原始項目，即一件件的實金，而買入銀行發行的紙黃金，風平浪靜時當然無問題，但當出現嚴重事件時，金融海嘯百年大行也倒閉，世界大戰又如何？屆時紙黃金的風險又如何考慮呢？

至於ETF，早前發生了負油價事件，期油ETF（03175）的「roll over」政策話改就改，不少投資者才驚覺ETF政策可任改，6月期油跳至9月，面值一下子消失一半，也是比原始項目外加的風險成本。即你看好或看淡該商品，但你的回報不單止取決於該商品的表現，還有別的因素。

每步少一點風險，就多贏一點的成本優勢，始終投資是扣分制，長久累積多一點點，回報自然理想。加上避免些微風險，同時也避開很多出大事的機會，尤其近年出現黑天鵝事件的頻率高了很多，每次經濟震盪，總是貧者越貧，富者越富，不無道理。

普通散戶未必能接觸有錢人的投資產品，注定要「食」不少風險成本。惟有多花心力研究，贏分析技巧與情商，別指望專家會告訴你把錢放到哪處便能跑贏大市，帶這類思維的散戶多的是。曾收過問冧巴、問入貨價留言，不果後留下一句「你都廢嘅！」，真不是味兒。近日小弟出了新版著作《富在財商》（舊版《財商有價》），當中加入了萬多字討論這類思維問題，有興趣不妨一讀。

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