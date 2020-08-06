【金價走勢】金價續破頂 世界黃金協會︰7月全球ETF持倉量創新高

▲ 全球黃金ETF持倉規模再創新高。

金價升穿2000美元大關後漲勢未止，現貨金價一度升至每安士2069.68美元，再創歷史新高。世界黃金協會統計顯示，今年首7個月，全球黃金ETF總持倉達3785噸，再度創下新高。

單計7月份，當月黃金ETF持倉增長166噸，資產管理規模上升4%或97億美元。截至7月底，全球黃金ETF的總資產管理規模升至2390億美元。全球ETF連續8個月錄得淨流入，今年首7個月，總流入達899噸（約合491億美元），遠高於此前創下的年度流入紀錄。

在金價突破2000美元的8月初，全球黃金ETF的規模增長趨勢仍在持續。

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編輯︰侯景成