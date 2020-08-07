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【新股IPO】融創中國逆市升逾5%　建議分拆融創服務主板上市並獲聯交所確認

即市財經 09:44 2020/08/07

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融創中國分拆物業管理業務融創服務於主板上市，已獲聯交所確認。

再有內房分拆旗下物業管理業務上市，融創中國 （01918） 公告指，建議分拆旗下物管公司融創服務於主板獨立上市，並已獲聯交所確認其可進行建議分拆。公司擁有融創服務100%權益，待建議分拆及上市完成後，預期將擁有融創服務不少於50%權益。

融創中國股價逆市升逾5%，高見37元。

融創服務主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。

此前有外電報道，融創中國計劃考慮分拆旗下物業管理業務融創服務，集資約10億美元（約78億港元），料今年內上市。

近期傳有多家內房計劃分拆旗下物管公司上市，包括恒大 （03333） 、合景泰富集團  （01813） 等。

物管局強勢 市值 今年升幅 本月升幅
和泓服務 （6093） 10 55% 47%
鑫苑服務 （1895） 25 220% 38%
興業物聯 （9916） 8 -5% 28%
銀城生活服務 （1922） 22 439% 12%
燁星集團 （1941） 6 -3% 11%
藍光嘉寶服務 （2606） 28 14% 8%
時代鄰里 （9928） 130 172% 8%
碧桂園服務 （6098） 1378 90% 7%
中奧到家 （1538） 15 209% 7%
雅生活服務 （3319） 621 73% 7%
綠城服務 （2869） 360 31% 5%
濱江服務 （3316） 54 169% 5%
建業新生活 （9983） 142 66% 5%
新城悅服務 （1755） 209 110% 5%
永升生活服務 （1995） 257 192% 3%
保利物業 （6049） 128 79% 3%
彩生活 （1778） 59 -6% 3%
奧園健康 （3662） 61 42% 2%
寶龍商業 （9909） 135 122% 2%
中海物業 （2669） 271 68% 2%
創毅控股 （3992） 5 -2% 0%
浦江中國 （1417） 9 15% -3%
佳兆業美好 （2168） 53 65% -9%

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具 

相關文章：傳分拆物管上市 恒大曾升6.5%、合景泰富升近9%

【新股IPO】中國恒大：正考慮分拆物管業務香港上市 傳最多籌155億（第二版）

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編輯：陳華

香港股票 物業管理 經濟 融創中國（01918） 分拆 IPO
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