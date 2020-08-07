【新股IPO】融創中國逆市升逾5% 建議分拆融創服務主板上市並獲聯交所確認
即市財經 09:44 2020/08/07
再有內房分拆旗下物業管理業務上市，融創中國 （01918） 公告指，建議分拆旗下物管公司融創服務於主板獨立上市，並已獲聯交所確認其可進行建議分拆。公司擁有融創服務100%權益，待建議分拆及上市完成後，預期將擁有融創服務不少於50%權益。
融創中國股價逆市升逾5%，高見37元。
融創服務主要從事提供物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務。
此前有外電報道，融創中國計劃考慮分拆旗下物業管理業務融創服務，集資約10億美元（約78億港元），料今年內上市。
近期傳有多家內房計劃分拆旗下物管公司上市，包括恒大 （03333） 、合景泰富集團 （01813） 等。
|物管局強勢
|市值
|今年升幅
|本月升幅
|和泓服務 （6093）
|10
|55%
|47%
|鑫苑服務 （1895）
|25
|220%
|38%
|興業物聯 （9916）
|8
|-5%
|28%
|銀城生活服務 （1922）
|22
|439%
|12%
|燁星集團 （1941）
|6
|-3%
|11%
|藍光嘉寶服務 （2606）
|28
|14%
|8%
|時代鄰里 （9928）
|130
|172%
|8%
|碧桂園服務 （6098）
|1378
|90%
|7%
|中奧到家 （1538）
|15
|209%
|7%
|雅生活服務 （3319）
|621
|73%
|7%
|綠城服務 （2869）
|360
|31%
|5%
|濱江服務 （3316）
|54
|169%
|5%
|建業新生活 （9983）
|142
|66%
|5%
|新城悅服務 （1755）
|209
|110%
|5%
|永升生活服務 （1995）
|257
|192%
|3%
|保利物業 （6049）
|128
|79%
|3%
|彩生活 （1778）
|59
|-6%
|3%
|奧園健康 （3662）
|61
|42%
|2%
|寶龍商業 （9909）
|135
|122%
|2%
|中海物業 （2669）
|271
|68%
|2%
|創毅控股 （3992）
|5
|-2%
|0%
|浦江中國 （1417）
|9
|15%
|-3%
|佳兆業美好 （2168）
|53
|65%
|-9%
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編輯：陳華