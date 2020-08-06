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【美股焦點】挪威郵輪收入大瀉99%每月「燒錢」1.6億美元

即市財經 22:43 2020/08/06

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挪威郵輪乘客收入跌98.8%，至1380萬美元、載運與其他收入則錄310萬美元，按年挫99.4%

肺炎疫情全球侵襲，航空、郵輪等旅遊相關公司大受經濟活動停頓拖累。在美掛牌的挪威郵輪（NCLH）公布業績，收入大瀉99%，僅得1690萬美元，遜於預期之餘，挪威郵輪期內更由賺變蝕，每股蝕2.99美元，去年同期則為賺1.11美元。

根據業績報告，挪威郵輪乘客收入跌98.8%，至1380萬美元、載運與其他收入則錄310萬美元，按年挫99.4%。不過，美股大市今早繼續上升，連帶挪威郵輪亦意外走高，截至本港時間約晚上10時25分，報14.07美元，上升約2.6%，不過仍處大跌水後的低位水平。

挪威郵輪管理層透露，由於7月時籌集資金衍生利息成本、旅行限制拖累機組人員相關成本增加，以及推廣成本等因素影響，公司在營運停頓期間預計將每月「燒錢」1.6億美元。

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記者：莫亦熙

美股 挪威郵輪（Norwegian Cruise Line，美：NCLH） 挪威 遜於預期 集資 美元 航空 疫情 郵輪
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