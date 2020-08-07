▲ 【新冠疫苖】特朗普：疫苖有望11月3日左右面世

新冠疫苖上市有期？美國總統特朗普表示，新冠疫苖有望於11月3日左右面世，11月3日為美國總統大選投票日。特朗普接受電台訪問時，稱新冠疫苖有望於今年底前推出，並且說出11月3日的日期。

特朗普（Donald Trump）又在訪問中，指美國人應該佩戴口罩，但強調這並非強制性。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）則表示，特朗普今日稍後時間將簽署行政命令，要求華府向美國藥廠購買必需藥物，直言美國現時過分依賴外國獲取基本藥物，做法十分危險。

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美國疫情持續，特朗普和白宮傳染病專家福西（Anthony Fauci）近日再次對疫情是否受控有不同意見。特朗普重申，相信新冠病毒將「消失」，而且很快會「消失」。

惟福西警告，不可能消滅這病毒，2021年大部分時間都繼續用於抗疫，料疫情或到2021年年底才受控。

特朗普與福西在大部分時間，都對疫情持相反意見，但在過去6個月，特朗普的說法明顯一直在變。

截至周四（6日），美國累計497萬人確診，超過16萬人死亡。公共衛生專家近日稱讚，某些早前受重創的州分疫情緩和，新增病例逐漸減少，但同時警告，疫情正處於令人擔憂的「新階段」。

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責任編輯：嚴智勇