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【零售寒冬】珠寶業跌幅見底？　李兆波：止蝕回升需待深圳開關

商業 21:05 2020/08/06

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本港珠寶業依賴內地客消費，6月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值錄25億港元。

本港珠寶業依賴內地客消費，6月份珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨價值錄25億港元，按年下跌56.5%。中大工商管理學院高級講師李兆波認為，珠寶業連月下跌已見谷底，若要止蝕回升需待深圳開關才有轉機。

李預計，疫情下9月深圳未必開關，倘若開關後銷售未見好轉，回升需等待更長時間。他又指，珠寶業不同於其他零售，網店無法取代門店，主因為信心問題，以及網店無法給予顧客到門店購買的優越感。

知名度+無租金壓力　藝人裕美開珠寶網店年賺200萬有可能？

珠寶網店24小時營業　方便顧客消費
他稱，若要經營網店，需有成熟的網銷平台支援。更以Amazon為例，有付款和處理假貨、退貨等機制，才能增加消費信心。不過，他亦提出，珠寶網店最大的優勢為24小時營業，以及記錄顧客的消費習慣。

【香港零售】珠寶業成為零售重災　疫情下難望短期內有改善

主售鑽石Miracorn Jewellery經營網店並設有樓上舖，其負責人邵小姐表示，網店不受時間和地域限制，更做到「半夜陪你揀鑽石」；加上其鑽石有GIA證書，透過證書上的二維碼可確認鑽石真偽，故大部份顧客基於方便，選擇直接上網訂購。

她續指，疫情嚴峻時期生意下跌6成，現跌幅逐步收窄至約3成。不過，她坦言有顧客買貨後不敢外出，委托其代為保管至疫情後再取貨。

【零售寒冬】市道最長需18個月復甦　企業顧問：結業、裁員無可避免

記者：馬意文

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