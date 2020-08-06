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香港郵政恢復寄往部分國家郵政服務　美、德、列支敦士登有份

商業 21:04 2020/08/06

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香港郵政今日（6日）宣布，由於航空公司逐漸提供有限度的空郵運載力，故明日（7日）會恢復寄往若干目的地的郵政服務。(資料圖片)

疫情下無法出國，唯有靠郵寄服務。香港郵政今日（6日）宣布，由於航空公司逐漸提供有限度的空郵運載力，故明日（7日）會恢復寄往若干目的地的郵政服務，同時亦提醒，因當地郵政運作仍受到疫情影響，郵件派遞將會有所延誤。

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若想寄去美國，明天便可使用特快專遞服務、所有平郵郵政服務，而易網遞服務只限東岸郵政編碼為40000–69999和74000–79999的地區，包括伊利諾伊、印第安納、愛荷華、堪薩斯、肯塔基、密芝根、明尼蘇達、密蘇里、蒙大拿、內布拉斯加、北達科他、俄亥俄、南達科他、德克薩斯、威斯康辛等州份，以及奧克拉荷馬州和華盛頓哥倫比亞特區等地的部分地區；西岸郵政編碼為81300–93999的地區，包括亞利桑那、愛達荷、內華達、新墨西哥、猶他、懷俄明等州份，以及加利福尼亞和科羅拉多州的部分地區。

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歐洲目的地方面，將恢復德國所有郵政服務（包括特快專遞服務）、以及列支敦士登所有空郵郵政服務（包括特快專遞服務）。

責任編輯：朱悅瀅

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