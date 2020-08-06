特朗普見球員抗議即轉台 勒邦占士：比賽都會繼續

美國警暴風波未止，有人發起於NBA比賽開始前，向國旗下跪抗議。美國總統特朗普日前表示，若見到有人跪下就不會繼續看該球賽。湖人前鋒勒邦占士 (LeBron James) 回應，籃球界不會在意特朗普有沒有看球賽。

美國總統特朗普日前接受訪問表示，若看到球員在國歌期間下跪時，他會轉身離開。他認為有關行為可恥，對國旗毫不尊重，續指自己與NBA努力恢復球賽，卻看到這個景象，是不能接受。

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早前有球員解釋，此舉是為了抗議警察的殘暴行為和社會不公，而不是侮辱國家。勒邦占士於周三賽後回應事件指，不認為籃球界會因為失去他這個觀眾而感到難過，沒有特朗普的關注，比賽也會繼續進行。

多次批評特朗普的勒邦占士又指，不管特朗普怎麼說，都不會停止為種族不平等抗議，重申向國旗下跪並非不尊敬，只是表達訴求的一種方式。如果情況沒有改變，將會繼續抗議。

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