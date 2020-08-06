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【南韓暴雨】連日降雨　南韓學校成災民避難所

環球政經 20:44 2020/08/06

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南韓中部連日暴雨，當地學校成為災民避難所，向暴雨造成洪災而無家可歸的家庭提供住所。

其他文章： 南韓對首爾漢江大橋發布洪水預警　水位一度迫近8.5米

其他文章：【新冠肺炎】菲律賓超越印尼　成東亞國家最多確診人數地區

當地連續43天降雨中，有1,500多人流離失所。南韓內政和安全部指，截至週三（5日），超過1,146人仍留在體育館和社區中心內所設立的臨時避難所。當地安城市一所學校的體育館亦於週三（5日）搭建臨時帳篷，安放部分喪失家園的人。

為防止臨時避難所成為新冠肺炎的傳播地區，避難所內的救援人員也會為災民檢查體溫及新冠肺炎症狀檢查，並要求所有人都戴上口罩及洗手。

首爾韓國農村經濟研究所研究員崔永鎬指，連日持續降雨正在侵襲南韓一些主要的水稻種植地區，擔心洪水將對糧食供應產生負面影響。

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撰文 : 梁翠麗

暴雨 口罩 學校 首爾 南韓 水災 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
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