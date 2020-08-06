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惠康捐贈10萬張餐券 憑券可到7-11領餐

即市財經 20:38 2020/08/06

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朱秉志希望透過惠康及7-Eleven的資源和網絡協助有需要人士

牛奶公司旗下惠康宣布，將捐贈10萬張餐券予社會上有需要人士，並希望與香港社會服務聯會及HandsOn HongKong（牽手‧香港）合作，於多個地區為有需要人士送上餐券。有需要人士憑餐券可到任何一間7-Eleven換領餐盒。

惠康指，有見疫情對香港社會造成影響，部分弱勢社群收入大減，冀捐贈餐券可解決本地社群燃眉之急。 牛奶公司北亞區及集團便利店業務行政總裁朱秉志稱，集團希望在這個困難時刻更多地回饋社會，期望通過有效利用惠康及7-Eleven的資源和網絡，盡力向最多有需要的人士提供援助。

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編輯：謝智聰

疫情 弱勢社群 香港 便利店 7－Eleven 惠康
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