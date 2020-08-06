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Pixel 5、Pixel 4a 5G於10月推出？官方洩漏預購日期

科技 21:00 2020/08/06

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最近Google官方意外曝光，指Pixel 5 及 Pixel 4a 5G手機最快會在10月8日開放預訂。

Google於本周一（3日）發布中階新機 Pixel 4a，另外Pixel 5 及 Pixel 4a 5G手機，相信亦會在不久後推出。最近官方更意外曝光手機預購日期，指最快會在10月8日開放預訂。

據外媒《9to5Google》報道，有網民在Google法國官方發布的公告中發現，官方提及Pixel 5和Pixel 4a 5G兩款手機，會於10月8日開始接受預訂。至今Google尚未正式透露手機預購時間，僅曾經表示會於今年秋季上市。消息傳出不久後，該公告已被刪除，官方亦沒有再進一步作出任何回應。

<<【Google中階機】Pixel 4a最平2705元入手　5G 版秋季登場

外媒認為，法國官網無意洩漏的消息，很有可能屬實，因Google通常選擇在10月定期發布新產品。Google曾於去年10月15日發布 Pixel 4，2018年10月9日發布Pixel 3以及2017年10月4日發布Pixel 2。因此，若今年選擇在10月8日發佈Pixel 5和Pixel 4a 5G，亦相當合理。

Google Pixel 4a現已在官網接受預訂，若Pixel 4a 中階機未能滿足需求，用戶則可以再等待一段時間，期待Google推出更高階的 Pixel 5 和 Pixel 4a 5G手機。

責任編輯：李寶如

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