KFC夥鴻福堂推外賣抗疫優惠　品牌聯乘活動有望互惠共贏？

▲ 不少品牌大搞聯乘活動，如KFC與鴻福堂、東海堂與角落生物、香港寬頻聯乘迪士尼， 哪一個最能吸引你？（鴻福堂fb圖片及東海堂提供圖片）

疫情下，不少品牌大搞聯乘活動，如KFC與鴻福堂、東海堂與角落生物、香港寬頻聯乘迪士尼，此策略或有助企業達至互惠共贏的目標？

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KFC x 鴻福堂

KFC與鴻福堂合作推出外賣抗疫優惠，即日起至8月16日，早上11點後於KFC手機應用程式點餐，送鴻福堂清肺解毒飲500毫升1枝，總共送出超過18,000枝。吃完炸雞，再飲清熱飲品，吸引愛吃煎炸食品但怕熱氣的客人。

東海堂 x 角落生物

東海堂聯同角落生物推出角落咖啡廳，即日起於全線分店帶來多款蛋糕及甜品，包括全新的炸豬排定食造型蛋糕，以彩色海錦蛋糕搭配朱古力慕絲和黑加侖子果凍，售249元。角落生物慕絲甜品杯則將於8月中旬分階段推出，包括炸豬排的芒果慕絲杯、蜥蜴的雲呢嗱味慕絲杯、企鵝的草莓慕絲杯、白熊的朱古力慕絲杯，每件售42元，2件79元，相信能吸引角落生物粉絲。

▲ 炸豬排定食蛋糕（東海堂提供圖片）

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香港寬頻 x 迪士尼

適逢《反斗奇兵》25週年，香港寬頻聯乘迪士尼推出獨家限定版反斗奇兵三眼仔造型Home Gateway，即日起至8月25日，到香港寬頻Facebook專頁或遊戲專頁，參加「網絡防護全接捉」遊戲，送出獎品超過5,000份，有機會贏得免費12個月2Gbps家居光纖寬頻計劃，連限定版反斗奇兵三眼仔造型Home Gateway、Samsonite SAM ERGOFIT X反斗奇兵兒童護脊書包，以及迪士尼三眼仔充電器。未知能否吸引一眾迪士尼粉絲呢？

▲ 香港寬頻聯乘迪士尼推出獨家限定版反斗奇兵三眼仔造型Home Gateway(香港寬頻提供圖片)

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責任編輯：朱悅瀅