【螞蟻IPO】螞蟻集團傳已選定中金公司為上海IPO保薦人

阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團A+H股上市擬最快月內提交香港和上海兩地上市申請，傳出最快9月招股，投資者已熱熾期待。

今日《彭博通訊社》引述消息指，螞蟻集團已選定中金公司(03908) 為其安排上海IPO事宜，而中金亦同是螞蟻集團香港IPO的保薦人。螞蟻集團正繼續就上海上市事宜進行磋商，稍後可能會加入更多保薦人。然而，因為規定要求保薦人也需參與投資，大部分的國際性銀行可能不會參與內地的上市交易。消息指，螞蟻集團已為香港IPO選定中金、花旗、摩根大通和摩根士丹利為承銷商，香港IPO或為其募集逾100億美元。

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市傳螞蟻集團A+H股集資額將高達300億美元（約2,330億港元），上市工作將會快速進行，料9月至10月份將會展開招股工作。

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消息指，若螞蟻集團最終集資額敲定在300億美元，將會超越石油股沙持阿美（Saudi Aramco）的294億美元，成為史上最大型的IPO。螞蟻集團計劃於A+H股市場分別出售10%及5%持股，市值將會高達2,000億美元（約15,500億港元）。

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