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公務員繼續在家工作 安排將會延長一星期至8月16日

環球政經 20:16 2020/08/06

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本地疫情仍然還未受控，為更有效率防控，政府發言人今日（6日）宣布，公務員將繼續在家工作，有關安排將會延長一星期至8月16日。政府發言人表示，除了提供緊急和必須公共服務的人員外，其他公務員繼續留在家中工作，以減低感染機會。

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政府發言人表示，各政府部門將繼續為市民提供緊急和必須公共服務。政府因應疫情而須減少為市民提供公共服務，造成不便，希望市民理解。

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另外政府發言人再次強烈呼籲私營機構僱主，盡量讓員工在家工作，以減少社區人流和社交接觸，讓新冠肺炎疫情更容易受控。

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撰文 : 歐高榮

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