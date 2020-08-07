▲ 【新冠藥物】牛津研究：不排除「特朗普神藥」可防疫

新冠肺炎暫時未有藥醫，美國總統特朗普多次推薦，使用抗瘧疾藥羥氯喹治療或預防新冠肺炎，但專家指沒有證據顯示有用。牛津大學最新研究發現，羥氯喹在早期治療中是否有效，仍然是無知之數，但不能排除其預防功效 。

瑪希敦大學-牛津大學聯合熱帶醫學研究中心（Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit， MORU）在歐洲、非洲、亞洲和南美洲，招募4萬名前線工作人員，接受氯喹、羥氯喹（hydroxychloroquine）或安慰劑（Placebo）治療。

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研究目的為測試羥氯喹可否用於預防或治療新冠肺炎，主要研究員席林（Will Schilling）稱，目前仍未得到答案，但治療實驗發現了羥氯喹有少少的益處，雖然微不足道，但如果進一步獲證實，研究結果將十分有價值。

研究中心教授尼克戴（Nick Day）對這項研究充滿信心，揚言將找出這些藥物可否預防新冠肺炎，指預防遠比治療容易。

尼克戴表示，患者入院時，病毒繁殖可能已遠超正常水平，而且肺部炎症和其他炎症可致命；在這個階段，類固醇地塞米松可減輕炎症、拯救生命，但羥氯喹和氯喹不能。他重申，這並不代表羥氯喹不可以治療早期的新冠肺炎。

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記者：鄧燕君