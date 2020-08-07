【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大

新冠疫情影響全球經濟，令一眾企業加速數碼轉型，四出找尋轉型必勝技。滙豐保險早於2016年開始推行數碼改革，滙豐保險香港行政總裁文德華（Edward Moncreiffe）預計：「至2021年底或2022年初完成改革，我們將成為一間數碼保險公司。」但作為擁有大量顧客個人資料及數據的傳統保險公司，要轉型談何容易，如何做到？

抽取原有數據放入數據池

首先是要了解「自己」，文德華解釋，幾年前已着手分析公司內的技術應用及保留系統（legacy system），整理原有數據並放入數據池（data lake），而數據池又可與前枱服務聯繫。此階段的成果，對整個數碼轉型有很有影響，移動原有數據，風險非常高。「現時仍在聘請商業及解決方案的基建人才，以確定新系統能100%數碼化。」

建設系統基礎架構，最終目的都是希望有助銷售，以及迎合客戶的要求。文德華形容數碼改革已行了超過一半的路，隨着科技的進步，相信未來進度會比過去快。現時已踏入加強數據分析、客戶服務及體驗的階段。



【Fintech】疫情加速金融科技 港企增採用移動支付虛擬銀行



【數碼轉型】企業科技轉型留意顧客體驗 勿一刀切行事

能按客戶輸入資料 提供合適產品

第二是迎合顧客要求贏取生意，他指現時，其系統已能因應某客戶或潛在客戶在網上輸入的資料、行為習慣，再參考年齡相近、習慣相似的客戶資料，預估其需要，從而提供合適的產品。即是說，A君與B君見到的內容，未必一樣。

隨着數碼化步伐不斷向前，他希望最終可結合個人化保單與遙距服務，做到全盤數碼化。今年5月中，有使用該行個人網上銀行服務的零售銀行客戶，可利用保監局保險科技沙盒框架下批准的視像會議運作模式，與持牌客戶經理或財務策劃經理簽單。「數碼化服務，並不代表客戶不需要客戶經理提供意見。」他相信不少客戶，在購買較複雜的產品前，都希望有真人提供意見。而科技令所有客戶都可安在家中尋求諮詢，不再是尊貴客戶的專利。



【保障私隱】分析匿名音訊 Google用戶可自選參加與否



可加密手機私隱文件！ Google推「Safe Folder」功能

文德華表示，金融科技不斷發展，公司必須保持市場地位，加上客戶的要求有更多選擇，都是數碼改革的推手。坦言傳統保險公司已有大量數據、系統，如何將數據數碼化、如何整合新舊系統，絕對是一大挑戰。

保險業已有過百年歷史，他相信產品需要改變，要更個人化。如早前推出的純人壽保險計劃「滙家保」，讓投保客戶因應預算，自由選擇所需保障範圍。



記者：梁巧恩