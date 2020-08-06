【日本疫情】安倍晉三：現時無需再頒布緊急狀應

新冠肺炎在日本的疫情持續惡化，但日本首相安倍晉三重申，日本現在無需要宣布另一次緊急事態宣言（即緊急狀態）。截至周四（6日）傍晚，日本新冠肺炎確診病例累計超過4.1萬宗，死亡病例逾1000宗。

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安倍周四表示，跟4月頒布緊急狀態時的情況相比，最近的重症和死亡病例都明顯較少，而且全國的醫院都已經有更好設備應對疫情。

他強調，目前的政策是在盡可能防止疫情擴大的同時，維持經濟活動進行，承認這是非常艱難的任務，但政府會迅速行動保護人們的性命和生計，避免出現需要再次頒布緊急狀態。

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日本下星期將迎接盂蘭盆節假期，各界正憂慮疫情可能會再次擴大，因為日本人往往在這段假期回鄉探親，或到國內其他地方旅遊，各種公共交通一般都是人頭湧湧。

安倍呼籲公眾採取措施防範新冠肺炎疫情，包括避免「三密」情況（多人身處密閉空間、人群密集及密切接觸），並特別慎防傳染給長者。

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責任編輯：方賢

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