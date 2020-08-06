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【英國疫情】在家工作更普遍 城市人想搬去鄉村生活

環球社會熱點 19:33 2020/08/06

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新冠肺炎疫情全球大流行，民眾在家工作亦成為新趨勢。英國連月以來實施限制措施，該國城市居民都更加渴望戶外空間。由於在家工作近期變得普及，有越來越多的城市人有意購買鄉村住宅，在家中享有更靈活的工作空間。

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英國廣播公司（BBC）報道，根據房地產中介網站Rightmove的數據，英國民眾今年6至7月查詢購買鄉村住宅的數字，較去年同期大幅增長126%。另外，在利物浦及愛丁堡等城市，相關查詢量更分別增至275％及205％，增幅驚人。

該網站發言人希普賽德（Miles Shipside）表示，新冠肺炎疫情期間，英國城市居民更嚮往鄉村安靜、美麗的生活環境，和更廣闊的戶外空間，從而吸引他們搬往鄉村地區。

另外，民眾通常會傾向搬往與原居城市較近的鄉村，因為大部分人都會保留目前的工作，同時工作時間較靈活，搬家可讓他們在家中建立工作空間。

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該網站表示，城市居民想搬往鄉村地區，主要是已經「上岸」的人士，在城市購買的房產獲得豐厚的回報增長，因此希望搬到鄉村享受生活。

該公司與巴克萊銀行按揭（Barclays Mortgages）進行調查，發現英國城市的民眾，主要視英格蘭西南部及鄉村地區為理想移居地。研究更指出，城市人搬家的的主要原因，包括想要更大的花園、可以在居住地輕鬆運動、和親戚住得更近及擁有更強大的社區聯繫。

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責任編輯：何穎兒

新冠肺炎疫情下，在家工作近期變得普及，英國有越來越多的城市人有意購買鄉村住宅。

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