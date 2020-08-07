【網民熱話】40歲夫婦70萬積蓄月入4萬多　加按自住樓買樓收租有冇得諗？

一對年過40的倆口子，沒有子女，有一層還有90萬元按揭，30年樓齡的自住樓，有70萬元積蓄，但兩人月入不足5萬元，想為資產增值，又想在兩人退休後可以維持有收入，可以怎樣做？有網民就此十分懊惱，不知如何是好，在討論區上找求網民意見，更提出5大想法：

1. 加按自住樓以200萬元買一間500萬元以下同區兩房單位收租。 2. 兩公婆用現有積蓄約70萬元，用高成數按揭買500萬元以下同區收租。 3. 賣走現住舊樓換同區700萬元較新私樓， 但只有一房。 4. 加按自住樓以200萬元直接買股票投資。 5. 安於現狀， 但憂慮疫情未來會失業。

其他文章：【網民熱話】百萬豪裝自置公屋 網民：唔識欣賞！

其他文章：【網民熱話】買樓上車戶口剩20萬感不心安？ 「出門前水龍頭要check幾次！」

不少網民都建議出帖者選擇第一個方法，理由離不開認為現時低息，可以收租供樓。不過有網民提出，出帖者的年齡為40中有點尷尬，因為他認為到40尾或以上，就不應太搏，沒有時間出錯。出帖者沒有小孩，人工又沒有大幅向上空間，自住單位已升值不少，而且新冠肺炎疫情影響全球，他認為出帖者安於現狀也不為過，疊埋心水，退休時選擇逆按便可。

另有網民認為，以出帖者的家庭月入，若選擇第一個方法，有機會降低生活的質素，建議可以考慮內地物業或投資車位，出帖者則表示，對兩者不感興趣，不作考慮。

經過一番討論，出帖者得出一個小小總結：「我都知自己能力同資金都不足。」

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！