【重磅手遊】騰訊《使命召喚手遊》、網易《哈利波特》獲發版號 可在中國商業化

▲ 騰訊旗下《使命召喚手遊》獲准在中國商業化。

國家新聞出版廣電總局自3月以來，最新向28款進口遊戲發放版號，騰訊 （00700） 大熱遊戲《使命召喚手遊》（Call of Duty Mobile）、網易 （09999） 旗下電腦遊戲《全面戰爭：競技場》、手遊《哈利波特：魔法覺醒》均獲准商業化，審批時間為8月6日。

此外，心動公司 （02400） 手遊《人類跌落夢境》、《另一個伊甸超越時空的貓》，金山軟件 （03888） 西山居手遊《加勒比海盜：榮耀之海》，創夢天地 （01119） 旗下手遊《暗影旋風》也有上榜。

騰訊早於去年10月已在海外市場推出《Call of Duty Mobile》，即使缺乏中國市場貢獻，全球下載量至今年6月已突破2.5億，熱度更勝《PUBG Mobile》。該款射擊遊戲由騰訊天美工作室和動視暴雪（美：ATVI）聯合推出。如今其在內地獲准商業化，或再成為騰訊另一重磅遊戲收入來源。

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《哈利波特：魔法覺醒》則是華納兄弟與網易聯合開發的歐式復古繪本風卡牌角色扮演遊戲，玩家將作為魔法學院新生入學霍格華茲（Hogwarts），展開冒險之旅。

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編輯：陳健婷