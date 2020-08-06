【長和業績】李澤鉅：減派息留子彈應變和收購　「想下次親身見分析員」

▲ 長和主席李澤鉅指出，減派息留現金應變和收購。

長和 （00001） 半年盈利倒退29%，重組後首次減派息，中期息少29%至0.614元。長和主席李澤鉅在分析員會議直言：「要留一手。」李澤鉅稱，新冠肺炎疫情下，長和期望保留現金應付突如其來的變化，也為潛在併購準備，但他也指長和一向指引派息視乎盈利水平。長和上半年經營自由現金流增加191億元，較去年同期少31%。

長和指出，上半年業績最大拖累在赫斯基和零售表現。

李澤鉅也指，零售等多項業務復甦視乎疫情走向，無人可預測，但特別指當政府放寬封城措施，往往見到顧客很快便重新光臨。他在分析員會議也主動稱，期望下次親身與分析員會面，因為這代表餐廳、酒店重開，屆時業績也會更理想。

油價處赫斯基「打和點」 霍建寧：現水平不用虧損

赫斯基能源方面，長和董事總經理霍建寧指，油價於7月回穩，大約處於每桶40美元，過去曾指赫斯基「打和點」大約為38美元，若果油價在現水平維持，赫斯基可望不用虧損。赫斯基上半年稅前虧損55億元，去年同期賺17.8億元。

分拆鐵塔資產 陸法蘭：選項清晰

佔長和稅前溢利僅次於基建的電訊業務，長和表示，已完成CK Hutchison Networks設有分開管理團隊，管理六個歐洲國家中29,100個發射站。

外界一直觀望長和會否將CK Hutchison Networks上市或引入投資者，財務董事兼副董事總經理陸法蘭稱，長和可有的選項清晰明顯，有不同投資者提供機會，集團目前未有最終決定。

霍建寧另外指出，不滿意英國電訊業務EBITDA毛利率只有30%，認為其他市場也能維持40%左右，年內已替換英國業務高層，認為目標至少是達到40%。

被問及長和系使用華為設備情況，霍建寧指，1年半前與華為在英國電訊網絡有合作，形容對方提供條款佳，但核心部分選用愛立信，因此英國限制華為對電訊業務的影響不大。

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記者：麥德銘