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Instagram推新功能「Reels」　與TikTok打對台

環球政經 19:53 2020/08/06

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Instagram於周三（5日）在部分國家地區用戶新增短影片功能「Reels」，疑與「TikTok」打對台。Reels與TikTok用法相似，同樣允許用戶創建15秒的影片，並公開或與朋友分享。

其他文章：TikTok行政總裁Kevin Mayer　批Facebook用愛國主義攻擊中國程式

Insatgram在官網上表示，用戶可在內置音樂庫內選歌、在片中加入特效等功能。Instagram表示，「Reels」讓大眾有新方法去表達自己，在Instagram內發掘更多自己喜愛的事物，並作為一個平台去幫助有意成為創作者的用戶。

「Reels」於去年11月已在巴西推出，現時法國、德國、印度、美國和日本等50多個國家可用戶可以使用。不過，Facebook日前就被TikTok行政總裁Kevin Mayer就抨擊，Instagram抄襲TikTok可上載短片的功能。「Facebook的抄襲作品Lasso失敗後，又推出另一個山寨產品Reels（內置Instagram）」。

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