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【汽車股】一文看清7月車企銷量　Tesla註冊按月少24%、長汽吉利按年增長

即市財經 14:19 2020/08/17

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Tesla 7月在華新車註冊量按月少24%

各汽車企業陸續公布7月汽車銷售數據，美國電動車車廠特斯拉（Tesla，美：TSLA）上月在中國內地新車註冊量為11,456輛，較6月註冊量達14,976輛，按月少24%。Tesla 6月新車註冊量為在中國市場最高月度數據。

長汽銷量按年增3成

長城汽車 （02333） 公布，7月集團汽車銷量為78,339輛，按年增加29.79%。其中，長城皮卡銷量按年長1.56倍至20,661輛；哈弗品牌銷量亦按年增長10.8%至47517輛。

今年首7個月累計，集團汽車銷量為473,436輛，按年下跌14.5%。

吉利銷量增15%

吉利汽車 （00175） 公布，7月集團汽車總銷量為105218部，較去年同期增長約15%，按月減少約4%。7月汽車出口量按年增長約13%至4523部；中國市場銷量為100,695輛，較去年同期增長約15%。

吉利首7個月的累計總銷量為635,664輛，較去年同期減少約14%，並達至原訂全年銷量目標141萬輛的45%。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為15,331輛，按年增長約78%並創下該品牌歷史最高月銷量。

吉利周一更新全年銷售目標，最新目標為132萬輛。

【吉利業績】吉利半年少賺44%不派息　降銷售目標6%至132萬輛、午後股價挫3%（第二版）

比亞迪銷量增1.3%

比亞迪 （01211） 公布，7月集團汽車總銷量31,382輛，按年增加1.3%；其中新能源車銷量為1.51萬輛，按年跌8.9%。今首7個月累計汽車總銷量為19萬輛，按年跌26.7%；新能源車累計銷量為75,777輛，按年跌53.3%。

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編輯︰侯景成

香港股票 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 汽車 中國市場 吉利汽車（00175）
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