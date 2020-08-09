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【汽車股】一文看清7月車企銷量 長汽按年增3成 比亞迪新能源車跌53%

即市財經 18:58 2020/08/09

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吉利汽車7月銷量按年升15%。

長城汽車 （02333） 公布，7月集團汽車銷量為78339部，按年增加29.79%。其中，長城皮卡銷量按年長1.56倍至20661部；哈弗品牌銷量亦按年增長10.8%至47517部。

今年首7個月累計，集團汽車銷量為473436部，按年下跌14.5%。

吉利銷量增15%

吉利汽車 （00175） 公布，7月集團汽車總銷量為105218部，較去年同期增長約15%，按月減少約4%。7月汽車出口量按年增長約13%至4523部；中國市場銷量為100695部，較去年同期增長約15%。

吉利首7個月的累計總銷量為635664部，較去年同期減少約14%，並達至集團全年銷量目標141萬部的45%。同期，集團領克品牌汽車的總銷量為15331部，按年增長約78%並創下該品牌歷史最高月銷量。

比亞迪銷量增1.3%

比亞迪 （01211） 公布，7月集團汽車總銷量31382部，按年增加1.3%；其中新能源車銷量為1.51萬部，按年跌8.9%。今首7個月累計汽車總銷量為19萬部，按年跌26.7%；新能源車累計銷量為75777部，按年跌53.3%。

相關文章︰【汽車股】長城汽車6月銷量增近30% 惟上半年累計仍跌近兩成

【汽車股】比亞迪6月銷量跌13% 新能源車挫47%

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編輯︰侯景成

香港股票 長城汽車（02333） 比亞迪股份（01211） 汽車 中國市場 吉利汽車（00175）

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