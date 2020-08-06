【藍籌業績】港鐵上半年蝕3億元 中期息維持0.25元不變

早前發布盈警的藍籌股港鐵（00066）公布中期業績，截至今年6月底，常性業務收入較去年同期下跌23.6%至215.9億元，經常性業務利潤跌逾八成至4.3億元。中期盈轉虧，去年同期錄得盈利55億元，今年則錄得3.3億元虧損，較盈警預告的4億元為低。中期息每股派0.25元，按年持平，可選擇以股代息。放榜前夕港鐵收跌0.3%，報39.4元。派息保持不變，港鐵周息率為3.1厘。

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上半年，港鐵基本業務利潤56.3億元，按年增加63％。當中，經常性業務利潤減少83％至4.3億元，物業發展利潤52億元，按年大升5.7倍，主要來自「日出康城」第六期所錄得的分佔盈餘，以及出售存貨單位。物業租賃及管理業務收入25.8億元，按年跌2％；EBITDA為22億元，按年跌1.7％，疫情下表現仍穩定。

相對地產，港鐵上半年車務較受疫情衝擊。香港客運業務方面，集團上半年收入62.3億元，按年減少41％，EBITDA1.06億元，按年跌97％。未計利息及財務開支和計及每年非定額付款後的經營虧損（EBIT）為25.7億元，去年同期則錄9.5億元利潤，跌幅主要來自新型冠狀病毒疫情爆發所造成的不利影響，導致乘客量減少及平均車費下降。由於疫情所實施的社交距離限制措施，包括僱員在家工作、學校停課等，令使用鐵路網絡的乘客減少，導致乘客量受到嚴重影響，集團上半年乘客量下跌33.3％至5.5億人次，過境服務以及高速鐵路（香港段）的乘客量因此大幅減少。隨著期內航空旅客減少，機場快線的乘客量亦下跌77％。公司所有香港鐵路和巴士客運服務的總乘客量按年減少37.7％至6.373億人次，而周日平均乘客量減少36.1％至379萬人次。

港鐵計劃，由現時至明年3月左右，將推出3個物業發展項目招標，預計合共提供約4,350個住宅單位。預計於未來幾個月內將預售「日出康城」第十期及大圍站物業發展項目。

行政總裁金澤培表示，疫情對環球經濟及集團帶來前所未見的挑戰，今年上半年總乘客量按年下降38％，疫情為集團整體業務帶來約50億元利潤的影響，他指出，屯馬線全線預計將於明年第三季通車，而紅磡至金鐘段於2022年第一季通車的目標仍充滿挑戰，表示會繼續致力達致此工程時間表的目標。

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