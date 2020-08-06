【每日焦點】美「淨網」行動中國如何回應？　IG推Reels功能搶攻TikTok市場

▲ 近日中美關係持續惡化，兩國進行科技角力。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布擴大「淨網倡議」，進一步對中國作出限制。

中美關係持續惡化，最近兩國在科技領域上進行角力。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布擴大「淨網倡議」，以確保美國網絡不受中方影響。香港新興科技教育協會創會會長洪文正認為，即使美方要求蘋果App Store、Google Play下架「不可信任」的中國Apps，但中國與一帶一路國家關係密切，中亞國家傾向使用內地商店。他指，中國會在短期內或出招反制，形容美國此舉是「搞着自己」，損失肯定比中國多。

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受到中美關係影響，近日國際對TikTok作出連番制裁，趁TikTok多災多難之際，Facebook最近就宣布，旗下應用程式Instagram推出短片服務「Reels」，類似競爭對手「抖音」（國際版TikTok），將在美國、英國、印度、日本等50多個國家及地區推出。用家可在Instagram上，錄製15秒長的短片，料瓜分TikTok海外市場。

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責任編輯：李寶如