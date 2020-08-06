  • 30°C
香港時間 : 2020808日 (六) 19:34
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【每日焦點】美「淨網」行動中國如何回應？　IG推Reels功能搶攻TikTok市場

科技 20:00 2020/08/06

分享：

近日中美關係持續惡化，兩國進行科技角力。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布擴大「淨網倡議」，進一步對中國作出限制。

中美關係持續惡化，最近兩國在科技領域上進行角力。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布擴大「淨網倡議」，以確保美國網絡不受中方影響。香港新興科技教育協會創會會長洪文正認為，即使美方要求蘋果App Store、Google Play下架「不可信任」的中國Apps，但中國與一帶一路國家關係密切，中亞國家傾向使用內地商店。他指，中國會在短期內或出招反制，形容美國此舉是「搞着自己」，損失肯定比中國多。

<<【中美角力】專家料中方將出招反制「淨網」行動　美方損失更大

<<【全面封殺】美「淨網」行動遏制中國　專家料牽連港企拖垮科研

受到中美關係影響，近日國際對TikTok作出連番制裁，趁TikTok多災多難之際，Facebook最近就宣布，旗下應用程式Instagram推出短片服務「Reels」，類似競爭對手「抖音」（國際版TikTok），將在美國、英國、印度、日本等50多個國家及地區推出。用家可在Instagram上，錄製15秒長的短片，料瓜分TikTok海外市場。

<<【挑戰TikTok】Instagram推出短影片功能Reels　瓜分TikTok市場

【其他科技新聞】

<<【三星新品】Samsung推5大新品　冀集數碼工作娛樂於一身

<<iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能

責任編輯：李寶如

相關文章

【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行
2020/08/06
【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行
Google更新Android TV　為用戶推薦電影、Apps
2020/08/06
Google更新Android TV　為用戶推薦電影、Apps
Apple更新地圖街景服務　新增日本4個城市
2020/08/06
Apple更新地圖街景服務　新增日本4個城市
【保障私隱】分析匿名音訊　Google用戶可自選參加與否
2020/08/06
【保障私隱】分析匿名音訊　Google用戶可自選參加與否
手機Apps 社交平台 Apps商店 市盈率 蓬佩奧 中美關係 編輯 中國 日本 印度
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
iPhone 12無綫充電模塊曝光　手機具無綫磁吸充電功能
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
【保險業數碼轉型】滙豐保險數碼化　整合新舊系統挑戰大
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
【5G電話】Samsung Note 20發布　6.9吋巨屏支援5G
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能
Zoom推5.2系統版本　推多個新濾鏡及表情反應功能
【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【每日焦點】Canon數據洩漏事件　Check Point揭露Android設備存有風險
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？
【恒大汽車】恒大健康推6款恒馳　技術及廠房準備就緒？