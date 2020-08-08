瑞士11月投票 或限制銀行跟侵犯人權者做生意

瑞士外交向來恪守中立原則，瑞士人民11月將會投票，決定是否限制包括瑞士銀行在內的瑞士企業，跟海外侵犯人權者往來做生意。倘若有關法例獲得投票通過，瑞士企業在中國和香港的業務經營料會受到影響。

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瑞士的銀行向來以自由見稱，廣受有藏富需求的富豪歡迎。瑞士所有全球性的金融企業都在香港業務，包括瑞銀（UBS）、瑞信（Credit Suisse）、寶盛（Julius Baer）、瑞士百達（Pictet）和隆奧（Lombard Odier）等。

瑞士財金新聞網站finews.com報道，隨著香港實施港區國安法，使外國銀行也受到影響，必須審查其客戶，並終止可能與中國法律抵觸人士的所有聯繫。

瑞士政府安排今年11月，讓公民對一項相關的草擬法律投票表態，決定瑞士企業是否必須顧及往來對象有否涉及侵犯人權行為，而這將影響於全球多地營運的瑞士企業。

雖然世界經濟步向衰退，但瑞士的銀行在亞洲業務未受顯著影響，反而有更多亞洲客戶把財富交予瑞士的銀行管理。

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報道明言，將會投票的新法例可能增加瑞士企業在香港和中國的營運難度。finews曾經就此詢問兩間瑞士企業，但對方均不作回應。

即使瑞士一直貫徹中立原則，但瑞士外長卡西斯（Ignazio Cassis）8月初批評中國背離開放的道路，侵害人權的情況日益嚴重，若中國依然故我，西方國家會更果斷回應。因應港版國安法的實施，卡西斯表示，如果中國在香港摒棄「一國兩則」原則，許多在港投資的瑞士企業更會受到影響。

中國外交部今日（6日）回應指，瑞士的說法毫無根據及沒有建設性，並稱瑞士金融企業能在中國金融市場的開放中受益。

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責任編輯：陳啟賢

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