【Fintech】疫情加速金融科技　港企增採用移動支付虛擬銀行

▲ 有調查預測，在未來12個月内，本地企業在應用金融科技產品層面上，將處於領先位置。

疫情加速行業應用數碼科技，本地不少企業開始採用更多科技產品或服務，以提升營運效能。最近有調查預測，在未來12個月内，本地企業在應用金融科技產品層面上，將處於領先位置。

最近，澳洲會計師公會公佈《企業金融科技應用調查》報告，該調查由本年6月23日至7月14日進行，共訪問573位來自香港、內地、馬來西亞和新加坡的會計和金融專業人士。調查發現，84%的本地受訪者預計其所在企業，會在未來12個月內，至少使用一種金融科技產品或服務，在應用方面處於領先優勢。

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報告指，當中移動支付或數字錢包，為過去1年最受本地企業歡迎的產品或服務，共有40%受訪者表示，企業使用該技術的情況增加。其次則為虛擬銀行（18%）和機械人投資顧問或聊天機械人（18%）服務。

報告預料在未來12個月中，59%本地企業會使用移動支付或數字錢包服務，其次是虛擬銀行（26%）和財富管理科技（16%）。調查亦發現，過去12個月中，2019年盈利的本地企業中，有63%曾保持或增加應用移動支付或數字錢包服務。

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此外，受訪者認為，大灣區將為金融服務和科技行業創造更多商機，並可改善資本流動問題。調查結果顯示，最多內地企業使用移動支付、機械人投資顧問或聊天機械人和財富管理科技。

報告建議，企業宜建立董事會級別的金融科技委員會，了解最新市場趨勢及潛力。另外適當維護及升級IT系統，避免受到網絡攻擊。最後，識別並找到企業敏感數據，使用數碼工具及解決方案作保護。

責任編輯：李寶如