【香港新銀行】渤海銀行獲金管局發出銀行牌照 渣打為第二大股東

▲ 渤海銀行今日（6日）獲香港金管局授予銀行牌照

渤海銀行 （09668） 發通告指，今日（6日）獲香港金管局授予銀行牌照，成為香港持牌銀行。渤海銀行指，將嚴格遵守香港的有關法律法規和監管規定，依法開展銀行業務，推進國際化發展戰略，現有的香港代表處正式升格為香港分行。渣打銀行為渤海銀行第二大股東。

渤海銀行7月中在港上市，屬內地全國性股份制商業銀行，惟渤海銀行在港公開招股反應一般，公開發售認購不足額。

渤海銀行今日收市報4.79元，跌0.2%，較招股價4.8元低1仙。

渤海銀行由天津泰達投資控股、渣打香港、中國遠洋海運集團、國家開發投資集團、中國寶武鋼鐵集團、天津信托有限責任公司及天津商彙投資共7個股東發起設立，2005年12月30日成立，翌年2月正式對外營業。

至去年底，渤海銀行總資產達11,169億元人民幣。該行指，在境内擁有33家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，並設立香港代表處，網點總數達245個。

相關文章：

【新股IPO】立德教育首掛跌逾一成 一手帳面蝕250元

【新股IPO】泰格醫藥超額認購413倍 1手籤率5%抽60手始穩中（附分配結果）

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情

編輯：趙穎妍