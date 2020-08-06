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【香港新銀行】渤海銀行獲金管局發出銀行牌照 渣打為第二大股東

即市財經 20:41 2020/08/06

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渤海銀行今日（6日）獲香港金管局授予銀行牌照

渤海銀行 （09668） 發通告指，今日（6日）獲香港金管局授予銀行牌照，成為香港持牌銀行。渤海銀行指，將嚴格遵守香港的有關法律法規和監管規定，依法開展銀行業務，推進國際化發展戰略，現有的香港代表處正式升格為香港分行。渣打銀行為渤海銀行第二大股東。

渤海銀行7月中在港上市，屬內地全國性股份制商業銀行，惟渤海銀行在港公開招股反應一般，公開發售認購不足額。

渤海銀行今日收市報4.79元，跌0.2%，較招股價4.8元低1仙。

渤海銀行由天津泰達投資控股、渣打香港、中國遠洋海運集團、國家開發投資集團、中國寶武鋼鐵集團、天津信托有限責任公司及天津商彙投資共7個股東發起設立，2005年12月30日成立，翌年2月正式對外營業。

至去年底，渤海銀行總資產達11,169億元人民幣。該行指，在境内擁有33家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，並設立香港代表處，網點總數達245個。

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編輯：趙穎妍

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