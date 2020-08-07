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【MPF】強積金受託人收費每年袋140億 市場冀積金易推出助省行政費

即市財經 00:49 2020/08/07

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面世廿年的MPF，經營者的收費每年穩袋過百億元；若總資產破萬億，受託人的收費或再創新高。

市傳中資大財團擬入標競投積金局進行招標的「積金易（eMPF）」，籌建一站式的數碼化管理平台，與此同時，強積金（MPF）受託人的高昂管理費再惹市場關注，畢竟以今年中MPF的總資產值約9,680億元、平均收費為1.45%計算，按理受託人每年可穩袋約140億元收益。若再根據駿隆集團的最新統計，單以MPF十大供應商市佔率近95%來看，由此推斷，MPF十大供應商現已坐享約133億元的收益。

業界指，除了eMPF屬「肥豬肉」，惹來中外資窺伺外，目前MPF的基金收費也是「肥缺」，皆因無論回報賺蝕，受託人也袋袋平安，而非像個別零售基金、又或對沖基金等，按投資回報的成績收取表現費，變相降低打工仔的血汗錢供款回報。不過，市場亦寄望當積金易於2022年開始分階段投入服務時，經精簡流程及加速電子化後，更把市面約有430萬強積金帳戶集中處理，有分析曾預期屆時可令行政費或節省約0.4%至0.8%，間接使收費有大幅的下調空間。

而獨立退休金研究機構、「積金評級」（MPF Rating）主席叢川普（Francis Chung）早前指，截至6月底MPF總額約為9,677.7億元 ；若投資市場未現急跌驟變，今年邁向廿年的MPF，總規模有望直逼一萬億元的新關口。

至於MPF顧問專家、駿隆集團執行董事王玉麟說，本港MPF市場共有18間經營者，而今年上半年強積金的總額達9,680億元，以十大營辦商以管理的總值計，合共市佔率已高達94.6%。當中宏利續問鼎「一哥」，管理約2,226億元的資產，或佔24.4%；滙豐則為19.2%，永明金融排第3，市場份額亦有9.4%。其餘的十大還包括包括友邦、中銀保誠、恒生 （00011） 、信安、BCT銀聯、富達及東亞 （00023）

相關文章：【強積金】業界盼推港版納指新MPF基金　享科技股升浪增回報

【MPF】駿隆：7月強積金人均暫賺約9596元　年初至今人均轉賺4214元

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰梁智豪

欄名 : MPF

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