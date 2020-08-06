【美股焦點】美股無平貨？ 二十隻華爾街看好的滄海遺珠
股樓投資 20:00 2020/08/06
全球今年陷入新冠肺炎的陰霾，導致美股在三月經歷低潮，但在權重股FAANGs（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet、Netflix）連同微軟的帶動下，標指已逐步收復失地，與歷史高位只有不足2%的距離，很多期待會再次下跌的投資者都慨嘆市場上沒有平貨，例如上文提及的FAANGs和微軟，年初至今至少升逾10%。
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|股票
|年初至今總回報
|佔標普500指數權重
|22%
|2.2%
|Amazon
|70%
|5.7%
|Alphabet*
|10%
|3.4%
|Netflix
|58%
|0.8%
|Apple
|50%
|6.9%
|Microsoft
|36%
|5.9%
不過，並非每隻標指成份股都如此「好命」，500隻成份股中，有近150隻成份股跌超過20%，而在這群「包尾大幡」中，更不是每隻股票的基本面都出現問題，皆因有20隻成份股獲華爾街分析員給予買入評級。
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|股票
|行業
|周三收報
|目標價
|Phillips 66
|煉油或銷售石油
|$61.85
|$82.11
|Pioneer Natural Resources
|石油及天然氣生產
|$99.52
|$121.46
|Diamondback Energy
|石油及天然氣生產
|$41.07
|$58
|AES
|公用事業
|$15.47
|$17.75
|ConocoPhillips
|石油及天然氣生產
|$37.64
|$50.08
|Valero Energy
|煉油或銷售石油
|$53.02
|$71.79
|Concho Resources
|石油及天然氣生產
|$51.47
|$72.66
|Citigroup
|銀行
|$50.14
|$69.38
|Las Vegas Sands
|博彩
|$43.73
|$58.47
|General Motors
|汽車
|$25.8
|$38.44
|Baker Hughes
|油田服務及設備
|$16.19
|$20.56
|Hartford Financial Services Group
|保險
|$40.57
|$51.56
|Citizens Financial Group
|地區銀行
|$24.2
|$29.28
|TechnipFMC
|油田服務及設備
|$8.26
|$11.34
|Marathon Petroleum
|煉油或銷售石油
|$37.69
|$47.79
|Ross Stores
|服裝及鞋類
|$88.38
|$104.83
|Capital One Financial
|銀行
|$63.24
|$80.08
|Synchrony Financial
|金融租賃
|$22.65
|$28.36
|Raytheon Technologies
|國防
|$57.51
|$77.56
|Wynn Resorts
|博彩
|$72.75
|$97.56
資料來源: Factset, marketwatch
上述名單中，很多都是遭受負油價拖累的石油相關股份，現時石油需求已開始復甦，相信最壞時刻已經過去，但始終石油乃屬周期性股份，股價表現很容易受經濟周期影響，如想趁低吸納，不妨考慮表現落後的花旗銀行。
撰文 : 國際組