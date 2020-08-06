【美股焦點】美股無平貨？　二十隻華爾街看好的滄海遺珠

全球今年陷入新冠肺炎的陰霾，導致美股在三月經歷低潮，但在權重股FAANGs（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet、Netflix）連同微軟的帶動下，標指已逐步收復失地，與歷史高位只有不足2%的距離，很多期待會再次下跌的投資者都慨嘆市場上沒有平貨，例如上文提及的FAANGs和微軟，年初至今至少升逾10%。

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股票 年初至今總回報 佔標普500指數權重 Facebook 22% 2.2% Amazon 70% 5.7% Alphabet* 10% 3.4% Netflix 58% 0.8% Apple 50% 6.9% Microsoft 36% 5.9%

不過，並非每隻標指成份股都如此「好命」，500隻成份股中，有近150隻成份股跌超過20%，而在這群「包尾大幡」中，更不是每隻股票的基本面都出現問題，皆因有20隻成份股獲華爾街分析員給予買入評級。

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股票 行業 周三收報 目標價 Phillips 66 煉油或銷售石油 $61.85 $82.11 Pioneer Natural Resources 石油及天然氣生產 $99.52 $121.46 Diamondback Energy 石油及天然氣生產 $41.07 $58 AES 公用事業 $15.47 $17.75 ConocoPhillips 石油及天然氣生產 $37.64 $50.08 Valero Energy 煉油或銷售石油 $53.02 $71.79 Concho Resources 石油及天然氣生產 $51.47 $72.66 Citigroup 銀行 $50.14 $69.38 Las Vegas Sands 博彩 $43.73 $58.47 General Motors 汽車 $25.8 $38.44 Baker Hughes 油田服務及設備 $16.19 $20.56 Hartford Financial Services Group 保險 $40.57 $51.56 Citizens Financial Group 地區銀行 $24.2 $29.28 TechnipFMC 油田服務及設備 $8.26 $11.34 Marathon Petroleum 煉油或銷售石油 $37.69 $47.79 Ross Stores 服裝及鞋類 $88.38 $104.83 Capital One Financial 銀行 $63.24 $80.08 Synchrony Financial 金融租賃 $22.65 $28.36 Raytheon Technologies 國防 $57.51 $77.56 Wynn Resorts 博彩 $72.75 $97.56

資料來源: Factset, marketwatch

上述名單中，很多都是遭受負油價拖累的石油相關股份，現時石油需求已開始復甦，相信最壞時刻已經過去，但始終石油乃屬周期性股份，股價表現很容易受經濟周期影響，如想趁低吸納，不妨考慮表現落後的花旗銀行。