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【美股焦點】美股無平貨？　二十隻華爾街看好的滄海遺珠

股樓投資 20:00 2020/08/06

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全球今年陷入新冠肺炎的陰霾，導致美股在三月經歷低潮，但在權重股FAANGs（Facebook、Amazon、Apple、Netflix、Alphabet、Netflix）連同微軟的帶動下，標指已逐步收復失地，與歷史高位只有不足2%的距離，很多期待會再次下跌的投資者都慨嘆市場上沒有平貨，例如上文提及的FAANGs和微軟，年初至今至少升逾10%。

相關文章: 【美股焦點】跑贏Tesla勁過FAANGs　「東南亞騰訊」年半升880%

股票 年初至今總回報 佔標普500指數權重
Facebook 22% 2.2%
Amazon 70% 5.7%
Alphabet* 10% 3.4%
Netflix 58% 0.8%
Apple 50% 6.9%
Microsoft 36% 5.9%

不過，並非每隻標指成份股都如此「好命」，500隻成份股中，有近150隻成份股跌超過20%，而在這群「包尾大幡」中，更不是每隻股票的基本面都出現問題，皆因有20隻成份股獲華爾街分析員給予買入評級。

相關文章: 安聯：企業違約恐引發美股大幅修正

股票 行業 周三收報 目標價
Phillips 66 煉油或銷售石油 $61.85 $82.11
Pioneer Natural Resources 石油及天然氣生產 $99.52 $121.46
Diamondback Energy 石油及天然氣生產 $41.07 $58
AES 公用事業 $15.47 $17.75
ConocoPhillips 石油及天然氣生產 $37.64 $50.08
Valero Energy 煉油或銷售石油 $53.02 $71.79
Concho Resources 石油及天然氣生產 $51.47 $72.66
Citigroup 銀行 $50.14 $69.38
Las Vegas Sands 博彩 $43.73 $58.47
General Motors 汽車 $25.8 $38.44
Baker Hughes 油田服務及設備 $16.19 $20.56
Hartford Financial Services Group 保險 $40.57 $51.56
Citizens Financial Group 地區銀行 $24.2 $29.28
TechnipFMC 油田服務及設備 $8.26 $11.34
Marathon Petroleum 煉油或銷售石油 $37.69 $47.79
Ross Stores 服裝及鞋類 $88.38 $104.83
Capital One Financial  銀行 $63.24 $80.08
Synchrony Financial 金融租賃 $22.65 $28.36
Raytheon Technologies 國防 $57.51 $77.56
Wynn Resorts 博彩 $72.75 $97.56

資料來源: Factset, marketwatch

上述名單中，很多都是遭受負油價拖累的石油相關股份，現時石油需求已開始復甦，相信最壞時刻已經過去，但始終石油乃屬周期性股份，股價表現很容易受經濟周期影響，如想趁低吸納，不妨考慮表現落後的花旗銀行。

撰文 : 國際組

汽車 博彩 國防 股票 ETF 美股 市盈率 金融 銀行 標準普爾500指數
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