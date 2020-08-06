【業績】越秀房托中期派息按年減29%至0.1098元　有信心下半年恢復加速

▲ 越秀房托中期每基金單位分派 0.1098元，按年跌29%。

越秀房產信託 （00405） 中期可分派總額按年減少24.9%至約3.2億元（人民幣，下同），每基金單位分派0.099元，按年跌27.2%，折合為0.1098港元，以港元計則按年跌29%。主席、執行董事及行政總裁林德良表示，新冠肺炎疫情爆發，集團與租客共渡難關，免租合共9000萬元，其中約3000萬元反映在上半年業績中，考慮資金安排後決定提供特殊分派3200萬元，年化收益率達6.2%，按年增加0.4個百分點。

他續指，隨著內地疫情受控，加上全球低息的大環境利好房托基金，可降低融資成本，集團將結合主動管理、強經營、減利息、結合綫上綫下發展，相信下半年業績比上半年更好。

寫字樓抗風險能力強 料酒店下半年恢復至去年85%水平

越秀房產信託於期內收入按年減少16.9%至8.3億元，物業收入按年下跌10.3%至6.5億元，截至6月底，持有現金及現金等價物及短期存款結餘約14.4億元。具體業務方面，集團物業整體出租率約為92.1%，按年增長1.6個百分點。寫字樓收入按年升3.5%，出租率較去年高1.4個百分點。

林德良指，疫情期間的寫字樓抗風險能力強，透過多元化服務以及長短租形式，能夠維持高續租率，廣州IFC等成熟型物業出租率94.5%，武漢越秀財富中心等成長型物業出租率86.7%。不過，上海寫字樓受經濟環境影響有所減租，空置率超過20%，而北京及上海收入佔比僅7%，對集團影響有限。

他表示，酒店公寓業務疫情衝擊較大，尤其是四季酒店上半年入住率跌至3成左右。整體酒店公寓在2至3月入住率為低單位數，但5至6月入住率恢復至6成以上，7月已恢復至75%。如果能夠舉辦汽車展覽及美食展等大型活動，料下半年可恢復至去年85%以上水平。

不排除併購港澳項目

至於併購方面，林有德表示，現有留意到北上廣有不少優質資產流出，將會密切關注。另外，在低息環境及疫情影響下，港澳地區也有不少優質項目，不排除未來來港澳進行併購。

（第二版增加管理層言論）

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編輯：陳華