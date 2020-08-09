【生命解碼@iM網欄】疫情下不跌反升 生物科技成大熱

不只是港股18A的中概股，疫情受惠行業之一的生物科技最近在美國亦是大熱。Illumina （NASDAQ：ILMN）比3月時低位升幅達八成，截稿時為401美元。市盈率以往一直徘徊於42-45倍，但最近的漲幅驚人，已升到63倍。 還記得當2017年在波士頓深造時，我在實驗室研究，一直最期待使用的就是illumina 的次世代測序科技NGS。可算是各種基因實驗裏其中一種最昂貴的protocol，現在回看其年報，才知道毛利非常高。

而且技術、專利權等都高度集中於幾個重點企業，但此公司並非藥業或是治療技術，產業鏈離治療技術有一大段距離，為何仍受投資者追捧？其中涉及科技公司最喜愛/常用的賣點：數據優勢。 illumnia主要業務是研發讀取基因排列，又稱測序的機器，售賣測序機器給予不同的機構，做B2B的生意。近代的藥業製造、產前檢查、最近全城熱議的檢測服務等，都離不開基因測序的需要。其產品更擁有高端型號70%的市場佔有率，接近壟斷。

這些測序機器可以將應處理的DNA，以平衡處理方法讀取每段基因 ATCG 的排序，得到數百萬長的讀數，以便其他用家用數據分析的方法解讀。因此在計算這類型公司的估值時，經常出現的一條storyline：基因測序提供的海量數據，將會像互聯網革命一樣，引起一場顛覆產業的轉變。而當中最重要的「基建」，是測序機器(如1900年的個人電腦)。 而這行業最驚人之處，是在短短的20年間，閱讀每個完整基因組(人的完整基因組為30億長度、成本以幾何級數下降。速度比以往半導體行業引以為傲的摩爾定律下降得更快， 因此開啟了此科技更多廣泛應用的可能性。

在基因排序中，多了computing power，到底有甚麼值得期待的影響？當中最主要有三種：第一，在醫療上成就精準醫學，有數據及技術支援，可按照每人不同的基因在醫學用藥上有所微調。近一兩年FDA開始批准了幾種根據病人基因不同而有差別的藥，開始邁向個人化醫藥的方向。第二是在藥物研究中，新的基因數據可協助研發新藥物，讓科學家更容易了解病理成因，尋找新藥更容易。最後是有望改變醫療系統，由以往「有病先醫好」的作風，轉移到及早偵查、防範的系統，減少醫院及醫護人員的負擔。 期望這文章能讓讀者一窺基因排序的面貌與現今應用。今次介紹了廣泛應用的次世代技術NGS；下次介紹有望推陳出新的第三代技術——nanopores。

圖片來源： https://www.genome.gov/27541954/dna-sequencing-costs-data/

作者_Jonathan簡介 曾於麻省理工大學作研究生一年，師隨CRISPR 基因編程教授研究可重用分子工具。由於最終決定先由互聯網行業發展，現於香港營運年輕社交產品。平常喜於在Research Paper 和Code Base 中遊走。

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