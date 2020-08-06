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【美國疫情】紐約設檢疫站強制申報隔離 違令罰款8萬

環球社會熱點 19:29 2020/08/06

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紐約市長白思豪宣佈，於紐約市的主要入境處設隔離站，強制要求旅客作健康申報及隔離14日。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過482萬人確診。紐約市連日來嚴謹執行防疫工作，該市疫情已大幅緩和。紐約市長白思豪周三（5日）宣佈，於紐約市的主要入境處設隔離站，強制要求旅客作健康申報及隔離14日，違令者最高可罰款1萬美元（約7.8萬港元）。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio）周三表示，由即日起加強對州外旅客的檢疫措施，於該市主要大橋和隧道入口設置檢疫站。有關措施會針對來自35個高風險州份的旅客，要求旅客填寫健康申報表格，同時要於入境後隔離14日。

據悉，新澤西州、康涅狄格州、特拉華州、華盛頓特區等地不屬於高風險地區，來自上述地區的旅客不受限制。白思豪表示，當局會向司機提供強制檢疫的信息，包括表明來自35州的旅客必須檢疫，而非旅客選擇自願檢疫。

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白思豪更指出，旅客如不遵守隔離要求就等同違反該州法律，並會受到嚴厲的處罰，更可能面對高達1萬美元的罰款。

紐約市長發言人費耶（Laura Feyer）表示，紐約市執法部門可能不會提前列出檢疫站的地點，以免司機改變行車路線以繞過檢查站，從而降低檢疫效果。

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責任編輯：何穎兒

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