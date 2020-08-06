【港股追蹤】次季純利升逾6倍　中芯國際準備再試40元？

近日先後落實大型投資項目，並將受惠於新一輪晶片產業扶持政策的中芯國際 （00981） 公布，次季純利按年增長6.4倍至1.38億(美元‧下同)，季度盈利創歷來新高。此外毛利率達到26.5%，較首季25.8%，或者去年第二季19.1%都有所改善。中芯指出，第二季度成熟技術應用平臺需求旺盛，消費電子類收入增長顯著，先進工藝業務穩步推進。

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期內，集團銷售額9.3億元，按年升18.7％；毛利2.49億元，按年升64.5％；毛利率26.5％，按年升7.4個百分點。

另外，公司預期今年第三季季度收入按季增加1%至3%，毛利率19%至21%，而營運開支介乎2.2億元至2.35億元。皆因公司產能利用率維持高位，擴充產能將逐步釋放，預計第三季度營業收入持續成長。

宣布業績前，中芯全日收報32.75元上升2.3%。中芯如今不但在上季業績報捷，並預報本季業績將傳喜訊，明日不排除續升的可能。一旦中芯明日繼續企穩短期上升軌支持32.5 元，可伺機吸納，目標價可定於40元以博取約兩成回報。止蝕價則可設於29元。

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