【渴望一切頭頭是道@iM網欄】美髮如美容 植髮都要有髮型師！

上文提到近年除頭髮業務外，亦開始進入美容市場。假如直接拿美髮同美容行業對比，就會發覺兩者有許多相同地方。洗面化妝＝洗頭造型、到美容院做facial＝到salon做頭髮treatment、做高能量儀器如Laser/Hifu＝做各種生髮/防脫髮療程如照紅外綫燈/微針精華頭皮導入等；然而，植髮就正正跟現今流行的醫學美容一樣，兩者均需要專業醫生參與，同時亦是一個更快、更見效的改善問題方案。

過去植髮給人印象好「大工程」，消費者如非必要都不會考慮，就好像大家聽到整容一樣。隨著近年醫學美容各種針劑注射的興起，顧客群漸漸由當初想保持年輕容貌的中年女性，擴張到追求明星面孔的年輕OL，同時消費者亦由當初嘅低調進行，變成現今新生代女性，自信自豪地公開跟身邊姊妹討論，近期做了甚麼療程及哪裡有優惠等。我相信香港植髮市場亦很快會有一番大改變，除了變得更普及之外，消費者年齡層更會下降，大家亦不會對植髮這話題怕醜或忌諱。到時候，男士及女士們會說：「我植髮不是因為我脫髮，而是因為我想更有型！面形更完美！

雖然脫髮問題男女都有，但一般以男人為主，成因就不外乎飲食、壓力、護理、遺傳或荷爾蒙等，相信大家之前一定都聽過，想知更多去搜尋其他專業人士寫過的專欄，沒理由由我這個「飛髮佬」去扮專家。不過，我想分享一點，就是男人荷爾蒙會令部分毛囊健康。為何會說「部分」？因為男人前額同頭頂的毛囊，跟兩側同後面不同，後者不太受荷爾蒙影響，所以要甩，通常甩額角同頭頂先。相對地，要植髮，自然拿後面的毛囊植去前面，不是因為頭後面沒有人看，而是拿了一個不受荷爾蒙影響的毛囊，移植去之前被荷爾蒙殺到寸草不生的地方，新毛囊自然可以不斷長出頭髮。

說到這裡，大家可以幻想一下，假設我們將頭髮移植去額角之前的禿頭地方，新毛囊不會受荷爾蒙影響而死，並不斷長出頭髮，原有額角髮綫的毛囊，仍然是會因為對荷爾蒙敏感而逐漸脫落，若干年後，植髮區後豈不是會有一片新的禿頭地帶？原來植髮區會好像兩邊額角上的兩個荒島？答案：科學上是會發生的。

要解決這個問題有兩個方法。大家可以等到年紀再大些，額角頭髮脫落情況已穩定才植髮。但這會引申另外三個問題，分別是年紀大了，頭後面還有多少毛囊可供移植、要植大範圍需要更高消費，到時候人到中年，錢花在家庭還是自己外表好，還有由30多歲等到40多歲，期間比人少了10年的有型，人生有幾多十年可以去型？點可以浪費？

另一個方法，就是在醫生操作的植髮過程，加入髮型設計元素。如果有一個多年熟悉你頭髮的髮型師參與髮綫的設計，就可以預計到，未來幾年原有髮綫的改變，會建議醫生在現有髮綫後，有頭髮的地方也植入適量毛囊，這樣往後幾年的髮型便可以更自然。當然，年輕一點已開始植髮的好處，是頭後採集區必定會有較多頭髮，而所需要植髮的額角面積亦會較細，這就可以又平又型耐些。就算十年後，原有髮綫真的大後退而導致新舊區出現分界，也只花費少數目再為該細少地方植髮，以上方法真正屬於早買早享受！

縱觀香港現時所有提供植髮的機構，並未見有專業髮型師參與。老老實實，一個為你植髮，而只見過兩、三次的醫生，可以有多了解你的頭髮和髮型？既然市場上有這個空缺、又或是機遇，筆者當然樂意將我冇時停的手伸得更遠，所以今年決定開拓自己的植髮業務。至於為何找日本合作，下期話你知。

作者_亂髮隨筆簡介 細個讀不成書，聽阿媽話學門手藝，將來點都搵到食。從學師仔到開一間細細髮型屋，發展到今天商業，藝術，美容養生於一身，中間過程堪過關斬將，身心磨練。

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