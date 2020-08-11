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【美國大選分析】拜登為癡呆論動肝火 證特朗普早辯論有著數

環球政治 22:30 2020/08/11

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美國總統大選已踏入最後3個月，尋求連任的特朗普屢次攻擊對手拜登有老人癡呆症的問題，不能勝任美國總統。有記者就此詢問拜登，卻惹來對方大動肝火，更證明特朗普團隊爭取盡早舉行公開辯論，是有競選策略需要，將會大大有利特朗普連任。

  • 被問及癡呆論，拜登動肝火兼失言
  • 擅長人身攻擊，特朗普冀就此狙擊
  • 提早辯論有理，製造拜登出錯機會

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民主黨拜登接受美國非洲裔記者協會及美國拉美裔記者協會訪問，被問到有否接受過認知能力測試，隨即反應激動。他說：「沒有，我沒有做測試！為什麼我要做測試？不是吧！」拜登還動氣得攻擊提問記者，反問對方不如在做訪問前先驗毒，看他有否吸食過可卡因。

然而，記者提問並非存心挑釁或攻擊拜登，大體只是基於特朗普過往發言，為了求證而問。可是，記者言者無心，拜登聽者有意，認為對方有意暗示他有認知障礙的問題。

拜登有認知障礙一說，在特朗普陣營或親特朗普媒體早有耳熟能詳。霍士電視台節目主持人Sean Hannity周三亦再力陳拜登癡呆之說，指拜登思路經常失去方向、混淆數字、不知道星期幾、身在何方、甚至自己競選甚麼公職。

無可否認，拜登在公開場合確是曾經有忘記演說辭、混淆數字，即使不如特朗普般「精靈」，但以一個年逾七十的老人來說，也算是情理之內，難以就此判斷為有認知障礙。而且特朗普陣營素來擅長人身攻擊的板斧，拜登理應心知肚明，無需對此過於認真。

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偏偏，在政壇縱橫多年的拜登對此動氣，即使不是「此地無銀三百両」，也反映他對別人質疑其頭腦一事十分介意。這正好給了特朗普一件上佳武器，給拜登迫出一些失態和醜聞。

如同本欄過去所述，今次美國大選與其說是選一個優秀總統，倒不如說投選一個不是最差。而拜登今屆大選民調之所以如此佔優，一方面受益於特朗普施政上的多言多敗，另一方面則是多得新冠肺炎疫情，令競選活動大減，從而減少了拜登露面失言的機會。

故此，仍然在民調落後的特朗普急需為拜登製造醜聞，並給予時間在大選投票前發酵。但受制社交媒體大舉篩掉人身攻擊的言論，特朗普盡早跟拜登直接交鋒，成為了最好的選擇。

於是，特朗普團隊要求提早大選辯論，從原定9月底開始的3場辯論改至9月初展開，期望透過辯論的咄咄逼人，迫使拜登出醜，加深選民對拜登癡呆的印象，放棄支持拜登。

影響郵寄選票的意向，當然也是重要目標，畢竟涉及多達800萬票，而4年前大選投票總數是1.28億票，即相當於總票數約6%，確是不能輕易放過

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撰文 : 陳啟賢

欄名 : 國金札記＋

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