【泰格醫藥暗盤】泰格醫藥暗盤升近2成 一手帳面賺1930元

▲ 泰格醫藥於8月7日掛牌。

泰格醫藥IPO （新上市編號：03347） （深：300347）暗盤，於輝立暗盤，泰格醫藥收報119.3元，較招股價100元高19.3%，不計手續費一手（100股）帳面賺1930元。

券商 收報（元） 變幅 一手賺（元） 耀才 118.1 18.1% +1810 輝立 119.3 19.3% +1930 富途 118.2 18.2% +1820 註：耀才暗盤於7時30分收市

泰格醫藥A股收報112.46元人民幣，升0.7%，折算約125.68港元，相對於香港上市價100元，溢價約26%，不過，由於不是AH股兩市自由流通，而一般來說A股的估值較高，故泰格醫藥暗盤現水平仍合理。

於富途暗盤市場泰格醫藥收報118.2元，較招股價100元高18.2%，不計手續費一手（100股）帳面賺1820元。於耀才暗盤，泰格醫藥現報118.1元，升18.1%。

公司於明日（8月7日）掛牌。

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