【跟奶奶學烹飪@iM網欄】沒有雞的燥 沒有鵝的毒 進可補退可養 冬瓜薏米番鴨湯

番鴨，又名洋鴨。在悠媽家鄉，多是正宗家養穀飼鴨。老番鴨湯養胃補脾，可滋補身體。悠媽做女時，老爸偶爾會煮給我和媽媽吃，為人母後，老爸也特意帶來「老家直送」番鴨給我坐月進補，現在又提醒我要買來煲給寶貝孫女吃。

好多人以為鴨似鵝和雞，又燥又毒，是時候為鴨平反。味道來說，番鴨肉香味濃，營養學角度來說，鴨肉是一種非常優質的肉類，所含的蛋白質量不少於豬、牛、雞肉，而且屬優質蛋白、膽固醇最低、脂肪少，湯汁可增強免疫力，肉質亦易消化，適合幼兒進食。於中醫學角度也屬溫補之物，只要配搭得宜則進可補退可養。

適逢夏天時節，今次我選擇了配冬瓜，可下火同時溫和地健胃強身。



冬瓜薏米番鴨湯

材料:

番鴨 一隻

瘦肉 50克

冬瓜 300克

薏米 50克

赤小豆 30克

扁豆 30克

紅棗 5粒

生薑3片

陳皮1個

煲法:

1. 薏米洗凈用水稍浸一下

2. 果皮洗淨浸軟，水留用

3. 冬瓜留皮留籽，皮洗刷乾淨，切大塊

４. 鴨肉洗淨去內臟，汆水備用

5. 水滾後先下鴨肉，再水滾後加入所有材料

6. 轉小火煲1.5~2小時即成

冬瓜鴨湯適合天氣炎熱或乾燥的季節飲用，屬性微涼，有清熱消暑養陰及補益之效，可視乎體質飲用。聽身體說話，如果手腳冰冷、面色青白、胃部不適或作感冒者不宜飲用。



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