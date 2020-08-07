【中芯業績】中芯國際績後曾失守30元　上季多賺6.4倍勝預期（第二版）

▲ 中芯國際預計於收市後放榜，根據市場預測及公司早前指引，收入料按年增長近2成。

焦點股中芯國際 （00981） 公佈業績，上季收入按年升18.7%至9.38億美元，符預期；純利按年大增6.4倍至1.38億美元，創單季新高，勝市場預期。公司上季毛利率為26.5%，按年改善7.4個百分點，也符合公司早前指引。中芯績前造好，全日升2.3%，報32.75元，成交逾55億元。

中芯股價績後低開2.3%，開報32元，早段跌幅一度擴大至逾8%，低見29.8元。中芯最新報30.3元，跌7.5%，成交達44億元。

相關文章：中芯國際9月中後疑無法供貨華為 中芯：會有其他客戶填補產能

根據公司今年首季度指引，第二季收入料按季增長3%至5%，亦即介乎9.32億至9.5億美元，毛利率介乎26%至28%。

中芯國際表示，第二季銷售額增加主要因晶圓付運量增加，公司上季8吋約當晶圓付運量達143.6萬片，按年、按季分別增加12%、2%，產能利用率為98.6%。

14/28納米對中芯季度收入貢獻，由今年首季的7.8%升至9.1%。不過公司最大收入來源仍是0.15/0.18微米，其次為55/65納米，分別佔33%、30%。

根據公司指引，第三季度收入料按季增加1%至3%，亦即介乎9.48億至9.67億美元，毛利率介乎19%至21%。

台積電、聯電次季業績均向好

由於同業台積電TSMC（台：2330）、聯華電子（台：2303）次季業績向好，市場觀望中芯可否交出超越預期季度成績表。綜合彭博早前預測，中芯國際上季收入為9.45億美元，按年升2成；淨利潤則按年增長4.3倍至約9,887萬美元。

全球晶片需求旺盛，台積電、聯電均交出強勁第二季度業績。台積電第二季收入按年升29%至3,107億新台幣，淨利潤按年大增8成至1,208億新台幣。聯電第二季收入則按年增加23%至444億新台幣，淨利潤按年升2.8倍至66.8億新台幣。

相關文章：

【晶片股】中國鼓勵生產近10年前技術晶片 「中芯賣白粥」足以壯大？

【中美角力】中芯創辦人張汝京：美國對中國制約力減弱 中外半導體差距不大可追上

【中芯國際】中芯夥北京經濟技術開發區建12吋晶圓廠

中芯國際傳因薪酬偏低員工流失率超2成 遠高於台積電5%水平

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載，詳情：https：//bit.ly/2WtzVxq

編輯：陳健婷