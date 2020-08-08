【世界‧品味‧創意@iM網欄】 咖啡店逆境自強 有賴非凡團隊精神

疫情第三波，限聚令變成二人，食市6pm 只能做外賣。其實大家知道外賣平台抽佣極高，而且有地域限制。店鋪人數少一半又只靠外賣並不化算。再次要衝出重圍，度橋找新機遇了。回想去年這個時候，作為香港精品咖啡始祖代表之一，我們由一直安逸、自在的細心經營，忽然之間出現藍黃標籤。那半年裡，每日都要和不同部門及全部店舖緊密聯繫。這段日子催淚彈、網上失實、流言非語、員工溝通、同事安全、開店關店、安全撤退、保護措施，實在發生了太多。這段時間，有賴的是，一班有承擔的同事，當中不乏年青人。團隊精神，呈現著小小燈火照着眼前的一段路。這半年走來，也是靠這一點點的亮光，引領我們走出黑暗。

Fast forward 到一月中，情況好轉，大家開開心心。有一天，我媽忽然滿有先見之明說，要盡購大量口罩，以備不時之需。採購的一部分，我也幫忙了一些。之後事情又急轉直下，我們除了安排員工每日口罩供應之外，因為氣氛緊張市場又有供應不足的問題，我媽媽又將一直收購的口罩分批送出；紅十字會、明愛、基層組織。而有五萬隻口罩，交給我公司The Coffee Academics 代為發放。雖然5萬隻幫到的人不算太多，但因價錢已經上到300元一盒都未必有貨。所以以時間來說，非常準確。一盒五十隻口罩，要分成五個一小袋，入袋，收口，貼紙，衞生處理好。我動用了全公司的各部門，一連多天全部一起包裝及安排派發。公公婆婆們排出長長人龍排隊，我們送上小茶點及派號碼免等候。他們收到免費口罩，超級開心且幸福的樣子（當中很多是為兒女或孫仔孫女而排隊），給我們很大鼓舞。團隊精神，又一次照亮人心。

來到8月的今天。仍然是新挑戰。之前全面禁止堂食。我心想：「不能讓人歇息的咖啡店會是甚麼光景？我經營品味咖啡空間，如沒有客人交談互動，算是甚麼咖排店？」慶幸，仍是年青團隊，才5天便推出TCA Gourmet，30多款真空輕處理食物包 (*TCA 是我們給The Coffee Academics 的別名）上架，於網站www.the-coffeeacademics.com 內訂購。和外賣平台不同，真空包區區都送。此外，TCA 自家的 Eshop 已經營一段時間，算是頗成熟，每兩星期有新產品，包括不同產地新鮮烘焙咖啡豆01-022，精品手冲包、環保咖啡膠囊等。此外，HKTV mall，Citysuper 等也有部份產品發售。

去到8月中，全港第一部現磨新鮮自動精品咖啡機SMART COFFEE 將於Science Park 出世。有別於傳統自動販賣機，我們不採用 instant coffee，反而是原粒咖啡豆即叫即磨，味道香味大大提升。而它的專屬APP，更可自選options，記下不同選擇及作更多互動。初步訂購50部，香港後新加坡亦會推出。24 小時運作，可供晚間工作者享受到優質即磨好咖啡。以亞洲區精品咖啡店而言，很多人並不知道我們背後的工作。總括來說，團隊工作是很有先見之明的。這些好「蹺」好成績，也是大家努力、肯跳出框框主動應變下的成果。

經歷了那麼多的一年，將來還會否有人夢想做公司老闆，撐起太多不同的責任？工作方面，在互聯網世界下，又能否全心全意地工作，將來會是疑問。現在未畢業的同學都想成爲KOL，而個人主義成為mainstream，大企業的經營亦在慢慢改變中。在互聯網的推動下，共享合作社可能會是一種新出路。但一班人，走在一起容易，一起走得遠卻需要非常堅持。團隊精神，將來代表的是甚麼，需要大家努力。但我慶幸於世界進入「未來」前，我身旁伴着一支真實、有衝勁及有理念的非凡團隊。會否像醇香巴拿馬藝妓咖啡或日本威士忌般買少見少，能碰上遇上便是好緣份。

作者_The Coffee Academïcs 廖偉芯簡介： 品牌創辦人，香港出發的國際視野。建築師背後，更多是女性創業、藝術、文化、城市、科技、ESG 及人性的心靈的點滴。

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