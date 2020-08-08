【胡言食語@iM網欄】平凡名字，擁有非凡名氣——新榮記

去年好友飯局，選定了坐落於灣仔，以野生黃魚馳名的新榮記。新榮記市井的名字，源在台州臨海，於1995年10月，從之前的細小排檔翻新裝修後，開設第一家新榮記餐館，之後新榮記發展迅速，餐館遍布上海、深圳、北京、香港……等，更邁向高級餐館行列。香港新榮記在一年內，亦榮獲《米芝蓮》一星，直至2020年，全中國的新榮記，已經總共獲得《米芝蓮》九粒星的殊榮。

餐館樓高兩層，飯局當晚，我們由侍應帶領下，步入舒適雅緻大廳，棕黑胡桃的主色調裝潢，映入眼簾，闊落大廳，環境略為昏暗，卻可配襯出，完美柔亮燈火照著的圓桌，內裹亦設有貴賓廳房。當餐前小吃琥珀合桃上桌後，大家開始點選菜肴。揀選了，是每次都不可錯過的招牌菜式——榮記蘿蔔、鹽滷豆腐、沙蒜燒豆麵。

接著點選了榮記咸雞、家燒倡魚伴年糕後，便問餐廳經理，今天有甚麼時令食材及合時新鮮蔬菜，經理微笑著說：「不時不食，今天有新鮮大隻的野生蟶子，又有剛到鮮蓮子，很值得一試。」我們二話不說，忘不點頭應允。

最先上桌的是冷盤榮記咸雞，雞皮爽脆，雞肉嫩滑咸香，細味品嚐，回味無窮。

▲ 榮記咸雞



接著是招牌菜式榮記蘿蔔片及鹽滷豆腐，鹽滷豆腐由新榮記自家所製，用天然鹽滷凝固濃豆漿壓製而成，故此豆味濃郁，口感嫩滑，品嚐每一口，都會令人回味。高山蘿蔔清甜軟滑而無渣滓，甘香的汁液，被清甜蘿蔔所吸收。以簡單的食材，將它煮出人間鮮味。十分佩服，新榮記能將精湛的中國廚藝，發揮至極點。

榮記第一脆： 望潮，是小八爪魚。將活生的望潮與酸菜一同烹煮，肉質爽脆，味美清甜，大廚功力，爐火的掌握，堪稱一絕，是必要品嚐的菜肴。

▲ 酸菜煮望潮

黃金脆帶魚，選用來自東海的新鮮帶魚，外表香脆甘香；包著雪白軟肉，魚味鮮甜，簡單的烹煮，做出絕好的招牌菜式。粵菜中，較少以牙帶魚作菜肴，在此正可一嚐。

▲ 黃金脆帶魚

當這麼大的原隻蟶子放在餐桌時，不由自主地深吸了口氣，蟶子爽口脆滑，味濃郁而不咸，粉絲吸收了蟶子及醬汁鮮味，味道十足。

▲ 粉絲伴蟶子

品嚐完粉絲伴蟶子後，等待已久的沙蒜燒豆麵，終於上桌。沙蒜即是海葵，豆麵是紅薯粉所做粉絲，沙蒜與醬汁，烹煮出濃厚甘香味道。嫩滑的油香伴以豆麵，汁液惹味郁濃，與熱燙的白飯，真是絕配。

▲ 沙蒜燒豆麵

濃、鮮 二字，是新榮記菜式的精髓，採用最新鮮的食材，烹調出各款濃郁、平實但細膩的台洲菜肴。但如果只喜愛清淡味道的客人，或許未必會十分喜愛。

壓軸主菜是家燒鯧魚伴年糕，家燒比紅燒清淡些，味道鮮濃，亦是台洲菜的特色。將野生鯧魚，用蒜、醬油、黃酒等慢火烹煮，家燒鯧魚，味道濃郁鮮美，肉質細嫩幼滑，又少刺骨，軟綿年糕吸收了鯧魚醬汁，味美而煙勒有力，口感及味道甚佳。鯧魚年糕後，更令筆者深深明白，為何新榮記從不喜宣傳，不賣花巧，亦不以名廚作招徠，只用新鮮高質食材，烹煮出其獨有味道菜肴，而能名揚天下。

▲ 家燒倡魚伴年糕



吃完濃味的菜肴後，汁煮鮮蓮子，確是令人眼前一亮。新鮮蓮子，有養心安神旳功效，一般多用作甜湯。烹調時，要先將苦澀蓮子芯取去，才可吃出蓮子的清甜鮮味。蓮子配以時令蔬菜烹煮，令蓮子味道更清甜而鮮美。

▲ 汁煮鮮蓮子

我們以蜜汁紅薯作為餐後甜點。上好紅薯與蜜糖、紅糖烹煮，紅薯幼滑香甜，只是略甜，喜愛甜食的朋友，不容錯過。新榮記是走高級餐館路線，供應野生黃魚、花膠、海參……貴價菜肴，亦有其家常小菜，如價格百多元的蘿蔔片、蜜汁紅薯，200至300多元的沙蒜燒豆麵、鹽滷豆腐、榮記咸雞、豆腐湯等。只要不點選野生海鮮、花膠，以高級餐館來說，價格尚算親民，因為可豐儉由人。

作者_胡言簡介： 土生土長香港人，愛各式美食，喜結識飲食朋友，常與好友們到處嘗試不同菜式。對菜式要求，最重要是食物的色、香、味俱全，對環境要求，只求乾淨清潔。

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