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【Good Food,Good Mood@iM網欄】一位難求的Rosewood酒店人氣新餐廳　安坐家中嘆CHAAT高級印度菜

名人薈萃 07:02 2020/08/10

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年輕時，一提起印度菜，才疏學淺的我，只會想起尖沙咀重慶大廈；門口那班積極「拉客」的印度人、樓上破舊簡陋的餐廳，以及昏暗而雜亂的走廊，這一切都令我對印度菜敬而遠之。大概九年前，當時任職的酒店，特別從孟買姊妹酒店那邊請來兩位大廚擔任客席廚師，為自助餐炮製多款傳統而體面的印度菜，令我驚覺原來印度咖喱並不比泰國咖喱遜色，菜色亦十分多元化，絕對「出得廳堂」。

今年5月，尖沙咀瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）印度餐廳CHAAT正式開幕，旋即成為城中饕客爭相追捧的餐飲熱點。餐廳原本只提供晚市堂食，7月頭已宣佈未來三個月完全爆滿，一位難求。隨著第三波疫情在7月尾漸趨嚴峻，政府宣佈禁止晚市堂食，這人氣餐廳不得不「變陣」提供外賣，卻為我們這班只能苦苦等候的「準食客」意外提供了一個品嚐美食的機會。

CHAAT是印度文「舔」的意思，總廚Manav Tuli希望他的傳統印度菜好味得讓客人連碟也「舔」乾淨，把最後一點食物也吃進肚子內。CHAAT的外賣餐牌當然不及堂食餐牌精彩，亦因受運輸的種種限制而不能做得太過精緻。可是，抗疫人人有責，在不能外出用膳的日子，能以外賣方式品嚐到大廚的手藝，亦不償不是一個望梅止渴的方法。

各款咖喱用料豐富

今次選了兩款咖喱，分別是海得拉巴羊肉咖喱（Hyderabadi Lamb Curry）及印度特色辛辣豬面頰肉（Pork Cheek Vindaloo）；前者辣度比較溫和，豐富的香料讓味覺充滿層次，配著香蒜印度烤餅（Garlic Naan）吃，十分對辦；後者帶有酒醋的酸味，加入了羅望子及辣椒，辣勁凌厲，令我有點招架不住，其豬面肉卻煮得嫩滑軟腍，令我舌頭「著火」之餘，又不捨得不多嚐一口。

一打開印度雞肉香飯（Chicken Biryani）的蓋子，你只會看見沾滿醬汁、細長的印度香米；撥開米飯，你會發現隱藏的雞肉，但這裡雞肉反而是配角，溫熱的飯粒拿有微妙的香料香氣，味道辛香濃郁，口感濕潤，令人不禁大口大口地「扒」起飯來。

印度爐烤雞

印度爐烤雞（Tandoori Chicken）是印度熱門菜式，先把雞肉用自家調製的香料醃製，再入爐用天然氣烤焗。CHAAT雖然不像傳統般使用炭爐，雞肉卻同樣帶有焦香及煙燻味道，看起來外表乾乾的，吃一口，才發覺肉質十分嫩滑juicy，是外賣「必叫」的美食。

疫情令我們減少堂食，多希望此亂局能盡快結束，讓我們到餐廳即場品嚐各款更能代表餐廳個性的特色美食。
 

作者_Carmen Ko簡介：

一出生便有個廚師爸爸，年少時曾被算命師預言「有食神」，長大後成為酒店及餐飲集團公關，一生與美食結下不解緣，不論是米芝蓮星級餐廳或都市中的hidden gem都無任歡迎，希望透過筆尖與大家一起earn well，eat well！
Facebook：Carmen Ko
Instagram：dearie_carmen

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撰文 : Carmen Ko、編輯：邊婕

欄名 : Good Food Good Mood

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